Медреформа «подвисла»: подписывать контракты с врачами пока не нужно

Нужно ли заключать договор с узким специалистом?

За что придется платить, пока неизвестно

Вместо фельдшера — парамедик

Кстати, внедрение реформы скорой помощи, которая предполагает, что на вызов к пациенту вместо врача и фельдшера теперь будет приезжать парамедик, Кабмин тоже отсрочил.

По словам замминистра здравоохранения Александра Линчевского, по рекомендациям ВОЗ, в Украине планируется внедрение «англо-американской» скорой помощи, в которой не принимают участие врачи. Функции фельдшера и парамедика кардинально отличаются. Фельдшер может поставить диагноз и назначить лечение. Парамедики – это специалисты со средним медицинским образованием, но с навыками экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. То есть парамедик должен уметь проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать разные виды кровотечений, накладывать повязки, восстанавливать дыхание при закупоривании легких, оказывать первую помощь при ожогах. Основная функция парамедика – оценить ситуацию и либо доставить больного в больницу, поддерживая по пути в нормальном состоянии, либо рекомендовать обратиться к своему доктору, с которым подписан договор, для дальнейшего лечения. В отличие от фельдшеров, они не имеют права ставить диагноз. Учат парамедиков около полугода.