Медреформа «подвисла»: подписывать контракты с врачами пока не нужно

А заработает новая система с июля 2018 года. Пока же врачи, как и прежде, будут принимать пациентов без договора.
Об этом «Вечернему Харькову»
сообщила заместитель директора Департамента охраны здоровья Харьковского городского совета Татьяна Бакалова.
— Харьковчане еще не заключают договоры с терапевтами. Не придется им это сразу же делать после Нового года, как планировалось, — говорит Татьяна Ивановна. – Процесс будет запущен, когда появится соответствующая нормативная база МОЗа – утвержденные формы договора, декларации. Должна быть еще создана Национальная служба здоровья. Кабмин своим постановлением перенес срок с 1 января на 1 апреля 2018 года. МОЗ планирует, что начиная с этой даты терапевты, семейные врачи, педиатры будут подписывать договоры с пациентами, чтобы накапливать базу. В июне только будет объявлен конкурс на председателя Национальной службы здоровья. И если его утвердят, то возможность поликлиник подписывать договоры с Национальной службой здоровья появится лишь с 1 июля. До 1 июля еще есть масса нормативных актов, которые МОЗ должен утвердить.
Городские поликлиники потихоньку готовятся к кардинальным изменениям в работе.
— Дан старт программе медицинской информационной системы — создаются электронные регистратуры, которые накапливают по обращениям пациентов электронную базу населения, которое сейчас территориально проживает и обслуживается в поликлиниках, — говорит Татьяна Бакалова.
Между тем сами харьковчане по-прежнему пребывают в растерянности: с кем заключать договор.
— Это хорошо, если участковый врач – отличный специалист, который устраивает человека на все 100%. Но ведь далеко не всем так везет, — посетовала харьковчанка Анна Павловна. — Однако никаких рекомендаций, как выбрать этого врача для подписания контракта, в поликлинике не добиться. Может быть, стоит создать какую-то электронную базу терапевтов, педиатров, семейных врачей, чтобы людям проще было определиться с выбором.
Могут ли харьковчане получить какую-то информацию о врачах первичного звена?
Читатели интересуются, могут ли они получить какую-то информацию о врачах первичного звена?
– Нет, конечно, – категорически заявляет заместитель директора Департамента охраны здоровья Харьковского городского совета Татьяна Бакалова. — Ну какая может быть информация? Каждый человек, который ходит в поликлинику, знает, там есть доска объявлений, на которой висят фамилии терапевтов, педиатров, семейных врачей. Но что ему скажут фамилии Иванов, Петров, Сидоров? А как можно информировать пациента? Давать какую-то характеристику доктору? Кто ее будет давать? Что пациенту скажет эта характеристика? Поэтому никакой такой базы быть не может. Подразумевается, что пациент выберет того врача, которого он знает. В 90% случаев это будет участковый врач. А если он пациенту не нравится, можно выбрать другого, третьего, своего знакомого, который работает, допустим, не в этой поликлинике. У него есть право выбора.
А вот у врача особого выбора нет. Согласно разъяснениям МОЗ, врач должен будет подписать договор даже в том случае, если пациент проживает за пару десятков километров от места, где работает доктор. И вести такого пациента врач будет вынужлен до тех пор, пока больной сам не откажется от его услуг. Единственной причиной, по которой врач может отказаться от пациента, является систематическое невыполнение медицинских предписаний. Кроме того, МОЗ разрешает врачу решать самостоятельно – оказывать медицинские услуги на дому или нет. Если пациент проживает в другом конце города, он может получить консультацию по телефону.
Нужно ли заключать договор с узким специалистом?
Пока договор с хирургом, офтальмологом, невропатологом, кардиологом, фтизиатром, эндокринологом и другими узкими специалистами заключать не нужно.
— Сейчас договоры предусмотрены только на первичку, а реформа вторичной и третичной помощи стартует в 2019-2020 годах, — поясняет Татьяна Бакалова. — Попадать к узким специалистам пациенты сейчас будут по направлению терапевта, педиатра, семейного врача — по записи.
Согласно разъяснениям МОЗ, с 2020 года Национальная служба здоровья начинает платить за услуги на вторичном и третичном звене, которые войдут в программу медицинских гарантий. Услуги будут предоставляться бесплатно, если пациент обратился по направлению семейного врача, терапевта или педиатра.
К какому именно, допустим, из пяти имеющихся в поликлинике хирургов или трех невропатологов направить пациента – будет решать сам терапевт.
— Это право выбора врача, — говорит Татьяна Ивановна. – Пока что это никак не отрегулировано.
Если кандидатура узкого специалиста, к которому вас направил терапевт, не устраивает, можно обратиться к другому — без направления, однако за визит придется заплатить.
— Финансирование вторичного и третичного звена по новой модели начнется в 2019 году и будет вводиться постепенно по каждой услуге к 2020 году. К этому времени система на уровне вторичного звена будет работать так же, как сейчас, — разъясняют в Минздраве. — Обращение к врачам-специалистам, назначенным семейным врачом, будут оплачиваться Национальной службой здоровья (после начала выплат за эти услуги по новой системе). Государство также будет оплачивать визиты без направления к гинекологу и психиатру. Если пациент обращается к врачам-специалистам по собственному желанию, он самостоятельно оплачивает стоимость визита.
За что придется платить, пока неизвестно
Но больше всего, наверное, харьковчан волнует вопрос: какие медицинские услуги будут предоставляться бесплатно, а за какие придется платить и сколько?
— В интернете гуляют страшные цифры, — говорит харьковчанин Анатолий Сергеевич. –В частности, диагностика нарушения ритма сердца у ребенка обойдется в 65 тысяч гривен. Аневризма сердца – 154 тысячи гривен. Шунтирование аорты – 130 тысяч гривен. Коронарный тромбоз – 103 тысячи. Лечение цирроза печени – 111 тысяч. Сделать рентген будет стоить 400 гривен. Это же уму непостижимо! Мы все просто вымрем.
По словам Татьяны Бакаловой, утвержденного перечня ни платных, ни бесплатных услуг пока еще нет.
— Он находится на стадии обсуждения, — говорит она. – Пока не увидим документ – говорить не о чем. Зачем будоражить народ? В интернете публикуются баснословные суммы платных услуг. На уровне совещаний это обсуждается, но пока не утверждено. Поэтому я и говорю, что нужно принять и утвердить еще много нормативных актов, чтобы система начала работать.
Вместо фельдшера — парамедик
Кстати, внедрение реформы скорой помощи, которая предполагает, что на вызов к пациенту вместо врача и фельдшера теперь будет приезжать парамедик, Кабмин тоже отсрочил.
По словам замминистра здравоохранения Александра Линчевского, по рекомендациям ВОЗ, в Украине планируется внедрение «англо-американской» скорой помощи, в которой не принимают участие врачи. Функции фельдшера и парамедика кардинально отличаются. Фельдшер может поставить диагноз и назначить лечение. Парамедики – это специалисты со средним медицинским образованием, но с навыками экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе. То есть парамедик должен уметь проводить сердечно-легочную реанимацию, останавливать разные виды кровотечений, накладывать повязки, восстанавливать дыхание при закупоривании легких, оказывать первую помощь при ожогах. Основная функция парамедика – оценить ситуацию и либо доставить больного в больницу, поддерживая по пути в нормальном состоянии, либо рекомендовать обратиться к своему доктору, с которым подписан договор, для дальнейшего лечения. В отличие от фельдшеров, они не имеют права ставить диагноз. Учат парамедиков около полугода.