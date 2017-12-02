Пограничники не выпустят за границу ребенка без согласия обоих родителей 2 декабря 2017 г. Ирина Канунникова 0 0

Приближаются рождественские и новогодние праздники. Харьковчане уже вовсю готовятся к поездкам с детьми за границу или отправить ребятишек в гости к родственникам за рубеж.

Что нужно знать, чтобы не возникло проблем на границе?



Как разъяснил заместитель начальника штаба Харьковского погранотряда по погранконтролю Виталий Григорьев, дети до шестнадцатилетнего возраста пересекают границу в сопровождении одного из родителей или их законных опекунов.



— Для этого обязательно должно быть согласие обоих родителей на выезд ребенка за границу. В случае отсутствия такого согласия должно быть соответствующее решение суда или документы, которые подтверждают либо смерть одного из родителей, либо то, что родитель лишен родительских прав. В противном случае ребенка в пункте пропуска просто не выпустят за границу, — предупреждает Виталий Григорьев. — К сожалению, случаи, когда один из родителей без согласия другого пытается вывезти ребенка за границу, порой даже на постоянное проживание, не редкость. Мы делаем все, чтобы не допустить нарушения закона.



Кстати, ребенок до 16 лет может поехать за границу и без родителей – допустим, в сопровождении тети или крестной.



— Но только при наличии согласия обоих родителей, — подчеркивает Виталий Григорьев. — Согласие оформляется на установленном бланке у нотариуса. Указывается страна, в которую планируется поездка, и срок, а также — в чьем сопровождении ребенок будет выезжать за границу. Такой документ сопровождающие должны иметь при себе при пересечении границы.



По словам Виталия Григорьева, имели место случаи, когда такие разрешения были получены незаконным путем, на проверку сдавались поддельные документы. Но от зоркого ока пограничников подобные подделки не укроются.



— Способов и методов выявления поддельных документов очень много, — говорит Виталий Григорьев. — Определенное оборудование и опыт инспекторов позволяет выявлять подделки и пресекать такие правонарушения. Я не хочу их озвучивать, поскольку представители правоохранительных органов должны идти на шаг-два впереди тех, кто пытается совершить подлог.