В начале ноября II конгресс и фестиваль Всемирной сети USERN собрал в Харькове ученых со всего мира.

— Да, конечно, я приехал в Харьков для того, чтобы пообщаться со своими коллегами из университета в рамках конгресса USERN. И для меня большая честь получить награду от имени совета Каразинского университета. Я был поражен красотой этого учебного заведения, рад, что у меня есть возможность делиться опытом со своими коллегами из университета. То, что я стал почетным доктором университета, – это признание моей работы на протяжении жизни. Более того, я стал доктором университета, где учился великий физик Лев Ландау, который вместе со своим коллегой Евгением Лифшицем написал десять томов пособия по физике, которые по сей день являются ориентиром в мире физики. (Курс теоретической физики — цикл учебных пособий по теоретической физике. Авторами всех томов цикла учебных пособий по теоретической физике, кроме четвертого, девятого и десятого, являются Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшиц. Кроме Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица авторами отдельных томов являются В. Б. Берестецкий и Л. П. Питаевский. В томах, где имя Л. Д. Ландау отсутствует среди фактических авторов, отмечается, что ему лично или ему и его ученику принадлежит значительная доля излагаемых там результатов, а также общий стиль изложения материала. –.)— К сожалению, в этот раз у меня не было такой возможности. Но обычно я не упускаю случая, чтобы встретиться со студентами, ведь ради них мы и работаем. А еще молодежь не позволяет мне стареть – с ними я всегда в тонусе. Они заряжают меня эмоциями, у них большая тяга к знаниям. Это прекрасно, что на свете есть люди, которым нужны мои знания. Меня это вдохновляет и позволяет жить и развиваться дальше. Для меня как для ученого очень важно преподавать, так как хотелось бы знать реакцию молодых ученых на мои книги. Это своеобразный обмен знаниями старых профессоров с молодым поколением.— Тема конгресса — это ресурсы планеты, поэтому выступали медики, биологи, физики, астрофизики. У меня было два выступления, и оба касались вопросов астрофизики. Понимаете, Вселенная так устроена, что не дает точных ответов на вопросы. Постоянными остаются только вопросы, а вот ответы периодически меняются. Я попытался дать ответ, который может скоро поменяться, на вопрос, из чего создан мир, какая составляющая самая главная. Мы привыкли думать, что мир – это то, что мы видим: вы, Харьков, Вселенная. А на самом деле то, что мы видим, – только малая часть того, из чего состоит мир. Мир – это то, что мы не можем видеть. Второй вопрос, которого я коснулся, – одни ли мы во Вселенной. Очень важно понять, человек является единицей во Вселенной или же существуют другие формы жизни. В итоге мой ответ таков: мы еще точно не знаем. Но люди должны становиться лучше, усовершенствовать себя во всех смыслах. Потому что если мы во Вселенной одни, то должны быть идеальны. А если нет, нельзя сдаваться – нужно становиться лучше каждый день, чтобы, когда произойдет встреча с другими формами жизни, продемонстрировать, что мы достойны считаться частью Вселенной. Поэтому я сам стараюсь совершенствоваться, узнавать что-то новое и рекомендую так же жить другим.— Я отвечу с юмором. Мой отец – великий ученый, который занимался гуманитарными науками, и единственная область, в которой он не обладал обширными знаниями, была физика. В юности я не был уверен, что хочу стать физиком. Изначально я хотел заниматься историей, но в какой-то момент почувствовал, что хочу отличаться от отца. Для себя я открыл великое правило и хочу дать совет молодежи – неважно, чем вы будете заниматься в жизни, главное получать от этого удовольствие. Только тогда вы будете счастливы и сможете сделать этот мир лучше.— Все начинается с такой науки, как астрономия. У вас есть глаза, и вы можете видеть в небе стабильные структуры, которые намного стабильнее, чем земные. Люди стали изучать то, что является бесконечным и отличается от существующего на Земле. Людям интересно изучить неизвестное и дать ему характеристику, а Вселенная именно такой и является. С XVII века произошли открытия, которые позволили понять, что некоторые процессы, происходящие на Земле, существуют и в космосе – так родилась астрофизика. Для меня важно, что небо – это большая бесплатная лаборатория, где я могу проводить разные эксперименты, которые касаются низких и высоких энергий. Я могу ставить опыты над тем, что мне уже известно, и над тем, что еще неизвестно, но очень хочется узнать. Космос для нас до сих пор закрыт завесой тайны, и люди, как обезьяны, которые впервые входят в эту лабораторию, пытаются увидеть и понять, используя все имеющиеся способы. А способы эти появляются благодаря открытиям в физике. Мечта каждого ученого, изучив правила природы, улучшить уровень жизни на Земле. И в качестве конечной цели – счастье людей, мир и любовь. Без этого наука не имеет значения.— Мечта каждого солдата — стать маршалом. А мечта ученого – понять. Было бы грустно понять все сразу в этом мире, но не понять вообще ничего за свою карьеру – еще хуже. За свою жизнь я понял немного, и каждый раз, когда совершал новое открытие, – для меня наступал момент счастья. Когда ты поднимаешься в горы, тебе очень тяжело, у тебя болят ноги, но когда ты добрался до вершины – нет прекраснее момента. Кажется, что эта вершина – самая красивая. Но это неправда – в мире много прекрасного. Главное – это понимать и не останавливаться на достигнутом.— Я много ездил по миру, многое видел и меня всегда интересовали люди. Я со многими общался во время визита в Харькове. Так вот, у вас прекрасные люди. Была бы моя воля, на память с собой я забрал бы целый университет.