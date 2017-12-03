Культура

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В Харькове проходят кастинги для бродвейского мюзикла

В Харькове проходят кастинги для бродвейского мюзикла
Бродвей — мечта многих артистов, а бродвейские мюзиклы — лучшие в жанре. Очень немногим удается попасть в Нью-Йорк на местные постановки.
Но этой осенью Бродвей пришел в Украину, и в том числе в Харьков. Команда американских артистов и преподавателей хореографии и вокала набирает начинающих певцов и танцоров для совместного концертного и образовательного проекта «Путь к Бродвею» (Broadway Bound), сообщает PR-агентство Bagels&Letters. Финальное шоу покажут 14 и 15 декабря на большой сцене ХНАТОБа им. Лысенко в сопровождении Большого симфонического оркестра театра.

Шоу «Путь к Бродвею» в Харькове станет высшей точкой проекта, но перед этим он на протяжении двух недель пройдет еще в двух городах – Днепре и Краматорске. В каждом городе проводятся мастер-классы и кастинги. Но если для днепрян и краматорчан американские артисты дадут современное танцевальное шоу Speak Easy, то Харьков станет единственным городом, где будет создан спектакль совместно с украинскими артистами.

Гости из вашингтонской театральной Company E приедут в Харьков по инициативе посольства США в Украине как культурные дипломаты в рамках празднования 25-летия дипломатических отношений между Украиной и США. Это музыкальный директор Клифтон Брокинтон, певица и преподаватель Амикейла Гастон и четыре хореографа и танцора: Тара Комптон, Дайана Амальфитано, Филип Бараойдан, Эбби Литхарт. С ними приедет также глава и основатель Company E Пол Эмерсон. Они проведут отбор танцовщиков и вокалистов, которые решат попробовать свои силы в жанре настоящего бродвейского мюзикла. Украинские и американские артисты подготовят и дважды покажут харьковской публике шоу, состоящее из лучших номеров знаменитых бродвейских мюзиклов. На кастинге ждут артистов возрастом от 18 до 35 лет. Всего кастинга будет два, поэтому и форм для регистрации тоже две — для вокалистов и танцоров отдельно (вся информация о кастингах есть на странице проекта «Шлях до Бродвею» в «Фейсбуке»).

На кастинг приглашают аматоров и опытных профессионалов. Для тех, кто не знаком с системой бродвейского кастинга, организаторы советуют посмотреть фильмы «Весь этот джаз» и «Кордебалет» — там процесс показан достаточно подробно. От вокалистов требуется подготовить номер из мюзикла и приходить на кастинг с собственной «минусовкой». После отбора начнутся репетиции, которые будут идти десять дней. Результатом всей работы станет спектакль «Путь к Бродвею», который покажут в театре оперы и балета имени Лысенко 14 и 15 декабря в сопровождении Большого симфонического оркестра театра. Организаторы надеются, что в Харькове на сцену выйдут и представители Донецкой и Днепропетровской областей.

– Конечно, меньше чем за десять дней невозможно создать с нуля полноценную постановку бродвейского уровня. Но это в любом случае очень интересный эксперимент, — считает директор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко Олег Орищенко. - Такая возможность поработать с американскими коллегами редко бывает у украинских артистов, особенно молодых. Для них это будет бесценный опыт. А для некоторых — шанс подтянуть свой английский. Мы же предоставим сцену и оркестр. Но и музыкантам, и артистам, прошедшим кастинг, придется интенсивно потрудиться на репетициях.

Репетиции для вокалистов будет проводить Амикейла Гастон — певица и преподаватель вокала, проявившая себя в огромном количестве музыкальных жанров: от джаза и бродвейского мюзикла до индийских духовных песнопений. Гастон выступала как солистка в сопровождении симфонического оркестра, участвовала в театральных и музыкальных постановках, получила восемь премий Washington Area Music Association Awards, дважды была названа лучшей женщиной-композитором Вашингтона, получила премию мэра Вашингтона в области инноваций в искусстве, первую премию в номинации «Лучшая Композиция для World Music» от Государственного совета искусств штата Мэриленд.

По задумке организаторов, в проекте «Путь к Бродвею» могут участвовать танцоры и вокалисты с разным уровнем подготовки — проект ориентирован прежде всего на обучение, культурную дипломатию, взаимное обогащение культур. Те, кто не пройдет кастинг или просто не сможет принять участие в репетиционном марафоне (10 репетиций по 7 часов), как, впрочем, и те, кто пройдет отбор, смогут увидеть, как работают на Бродвее. Американские артисты проведут два мастер-класса: «Современный американский танец в стиле Бродвея» и «Современный американский вокал в стиле Бродвея». Первый, танцевальный, проведут Дайана Амальфитано, Филип Бараойдан, Эбби Литхарт. Вокальный — Амикейла Гастон.

Для посольства США этот проект — особенное событие. Ранее похожие проекты с большим успехом проходили на Кубе, в Уругвае, России, Туркменистане и Азербайджане. Программа работает по всему миру — американские артисты дают бесплатные концерты, проводят обучение, знакомят людей в разных странах с американской культурой. Одним из ее столпов считается Бродвей — место создания лучших в мире мюзиклов.

– Мы рады вернуться в Харьков с американской культурной дипломатией после полуторагодичного перерыва, — рассказал атташе по культуре посольства США в Украине Шон Охара. — Тогда были соул и кантри, теперь — мюзикл. В прошлый раз мы привозили удивительных музыкантов, в этот раз к музыке добавится танец. Если бы я хоть немного умел танцевать, я бы совершенно точно пришел на этот кастинг.

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