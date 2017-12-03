Какая посуда самая безопасная

На маминой кухне целый арсенал облезлой эмалированной посуды, которую она покупала лет 40 назад. За это время кастрюли и миски стали страшненькими и облупились, но мама категорически не хочет их выбрасывать. Насколько безопасно готовить в такой посуде и есть ли посуда, которая считается идеальной? Настя
— В погоне за здоровым образом жизни мы, как правило, серьезно задумываемся о том, что едим: выбираем все самое свежее, не забываем взглянуть на этикетку и обращаем внимание на состав пищи, — отвечает заведующая отделением организации санитарно-гигиенических исследований ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Неля Новицкая. – При этом многим кажется не очень существенным, в чем мы готовим так щепетильно подобранные продукты. Между тем материал, из которого сделана кастрюлька или сковородка, может очень серьезно влиять на здоровье. Коварство некачественной посуды в том, что она способна выделять тяжелые металлы или вредные органические вещества, которые сложно выводятся из организма. Ассортимент посуды сегодня велик, главное - знать, из какого материала она изготовлена и как правильно с ним обращаться.
Как закалить эмаль
Эмалированная посуда остается сегодня самой популярной. Эта посуда хороша практически всем, она легка и удобна, но в ней есть один минус – хрупкость, говорит специалист. Со временем на эмали могут появиться сколы и трещины, и хозяйка продолжает пользоваться такой посудой, думая, что трещина – это всего лишь внешний дефект, который нисколько не влияет на качество приготовления.
— Но готовить в такой посуде опасно: через сколы в пищу попадает ржавчина и примеси металла, — предупреждает Неля Новицкая. – Поэтому не упустите момент, старайтесь заменить поврежденную кастрюльку или миску на новую, если заметили даже незначительное повреждение. К слову, принеся домой новую эмалированную посуду, стоит вспомнить о нехитром рецепте, который поможет закалить эмаль. Новую эмалированную кастрюлю нужно наполнить до краев соленой водой (две столовые ложки соли на литр воды), довести до кипения, а после дать воде остынуть.
Опасны и повреждения на тефлоновой посуде. По словам Нели Ивановны, даже незначительные трещины на тефлоне способны послужить тому, что в будущем пищу будут выделяться вредные вещества. Еще совсем недавно была очень популярна посуда из алюминия, но в последнее время ее стараются избегать.
— Причина — в металле, который может проникать из стенок посуды в пищу. Но и здесь есть один небольшой секрет. Растворимость алюминия возрастает в кислой и щелочной среде, а значит, в такой посуде можно готовить каши и макароны, но стоит наложить табу на приготовление и хранение в ней борщей, морсов, кисломолочных блюд и маринадов, — говорит Неля Новицкая.
Для тушения и жарки очень хорошо подходит чугун. Чугунная посуда неуязвима: никакие царапины и повреждения ей не страшны, правда, она отпугивает кулинаров своим весом.
Посуда из нержавеющей стали может вызывать аллергические реакции
Практически идеальный вариант, по мнению Нели Новицкой, — посуда из нержавеющей стали.
— Такая посуда является наиболее экологична, а кроме того, очень прочна и долговечна. В посуде из нержавеющей стали можно готовить и хранить любые продукты. Однако и такая посуда подходит не всем. Некоторые исследования показывают, что никель, который входит в состав нержавеющей стали, способен вызвать у некоторых людей аллергические реакции, — рассказывает Неля Ивановна. — Но, пожалуй, лидеры по безопасности и экологичности и для взрослого, и для ребенка - стеклянная и глиняная посуда. Это настолько нейтральные материалы, что они не вступают в реакцию ни с какими продуктами, и высокие температуры им безразличны. Для приготовления в духовке подойдет специальное жаростойкое стекло. А блюдо, приготовленное в глиняном горшке, не только полезное: оно таит в себе атмосферу душевного тепла и уюта.
Реализуемая посуда должна сопровождаться документами, которые подтверждают ее качество и безопасность, напоминает Неля Новицкая.