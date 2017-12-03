Какая посуда самая безопасная 3 декабря 2017 г. Елена Ковальская 0 0

На маминой кухне целый арсенал облезлой эмалированной посуды, которую она покупала лет 40 назад. За это время кастрюли и миски стали страшненькими и облупились, но мама категорически не хочет их выбрасывать. Насколько безопасно готовить в такой посуде и есть ли посуда, которая считается идеальной?

Настя