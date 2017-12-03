Советы от ВХ

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Как не превратить любимое лакомство в источник проблем

Как не превратить любимое лакомство в источник проблем
Красная икра – традиционный деликатес новогоднего стола. Но чтобы это лакомство не превратилось в источник проблем, важно грамотно подойти к выбору продукта.
Для этого прислушаемся к советам генерального директора ГП «Харьковстандартметрология» Владимира Величко.

При покупке икры, рекомендует Владимир Величко, прежде всего внимательно рассмотрите маркировку, нанесенную на банку.

— Если на ней указан стандарт (ГОСТ 18173-2004 «Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия»), это значит, что икра выпущена российскими фирмами-производителями в местах рыбного промысла. Если же указано ТУ – то икра, вероятнее всего, была произведена из замороженного сырья. Замороженная икра дешевле, но она теряет внешний вид и ряд вкусовых качеств, — подсказывает специалист.

Производители выпускают красную икру разных рыб.

— Икра кеты крупнее по размеру и самая дорогая, икра горбуши имеет средний размер, а более мелкая – икра нерки и форели, — поясняет Вадимир Величко.

Перед фасованием в банки икру-сырец обрабатывают раствором поваренной соли с последующим добавлением консервантов или без них. По качеству зернистую икру подразделяют на первый и второй сорта.

По ГОСТу в состав икры могут входить соль, растительное масло и пищевые добавки: влагоудерживающий агент Е422 (глицерин), чтобы икра не сохла; консерванты для сохранности – смесь сорбиновой кислоты Е200 и бензоата натрия Е211 или смесь сорбиновой кислоты Е200 и уротропина Е239.

— Что касается красной икры на развес, то от ее покупки лучше воздержаться, — настаивает Владимир Величко. — Так обычно продают икру, которая по сроку годности не может быть расфасована в банки либо была предварительно заморожена. При этом, если срок годности икры подходит к концу, то чтобы поддержать ее в товарном состоянии, могут использоваться специальные добавки и красители.

На что обратить внимание при выборе


Чтобы на Новогодний стол не попала икра, добытая браконьерами, либо некачественный продукт с бесформенной массой, нужно основательного подойти к выбору деликатеса. На что в первую очередь обращать внимание?

Чтобы не нарваться на некачественный продукт или контрафакт, Владимир Величко рекомендует внимательно изучить дату изготовления — это дата посола.

— Она должна быть выдавлена изнутри. Если дата продавлена снаружи – это подделка, — подсказывает он.

О многом расскажет и цена деликатеса. Качественная икра не может стоить дешево.

— Если цена икры низкая – это либо икра, добытая браконьерами, либо изготовленная из замороженного сырья, — говорит Владимир Величко.

Важными показателями качества являются условия хранения и срок годности.

— Хранят зернистую икру в холодильнике при температуре от минус 4°С до минус 6°С с даты изготовления не более четырех месяцев – без консервантов и 12 месяцев – с консервантами. Срок годности зернистой икры, фасованной из бочек, устанавливают с даты изготовления бочковой икры, — поясняет Владимир Величко.

Учтите, что производители могут не докладывать икру в банку, предупреждает эксперт.

— Поэтому при возможности взвесьте баночку с икрой. Вес банки вместе с 140-грамовым содержимым должен составлять около 180 граммов, — говорит Владимир Величко.

Оценить качество деликатеса можно на вкус, цвет и запах, но уже после покупки.

— Открыв банку, внимательно рассмотрите содержимое. Икра первого сорта должна быть одного вида рыбы, для второго сорта допускается смешение икры двух видов рыб. Наличие посторонних примесей не допускается, — рассказывает специалист.

В икре первого сорта, по словам эксперта, икринки должны быть чистые, целые, однородные по цвету, без пленок и сгустков крови, со слегка влажной или сухой поверхностью, при этом отделяться одна от другой. В икре второго сорта допускается неоднородный цвет и наличие кусочков пленки и оболочек икринок-лопанца.

— Некачественный же продукт, как правило, представляет собой бесформенную массу с примесью жидкости, — говорит Владимир Величко. — Если икра темная, плотная и «резиновая», то ее взяли из несвежей рыбы. Слишком бледный, желтоватый цвет икры говорит о том, что она перезрела.

Чем полезна красная икра


Помимо того что икра потешит ваши вкусовые рецепторы, она еще и принесет немало пользы вашему здоровью. Это невероятно полезный деликатес.

Красная икра – икра лососевых пород рыб, таких как: горбуша, кета, нерка, кижуч, атлантический лосось (семга), форель, кумжа, таймень и других. Икра – полезный деликатес, который воздействует на образование у человека эритроцитов, нормализует обмен веществ и уровень сахара в крови, а также регулирует холестериновый обмен. Богатая белком и жирами, способными легко усваиваться, икра имеет в своем составе все, что необходимо для полноценного развития и работы человеческого организма: лецитин, нейтрализующий вредный холестерин, витамины Е, D, группы В и А, фосфор, железо, йод, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, белок, дающий полный спектр аминокислот.

Интересно, что содержащиеся в красной лососевой икре питательные вещества интенсивно действуют на кожу, предотвращая процесс старения и восстанавливая пораженные участки.
Следует помнить, что икра, благотворно влияя на работу сердца и сосудов, все же содержит соль, а потому людям, склонным к отекам, болеющим атеросклерозом, гипертонией или ишемической болезнью сердца, рекомендуется употреблять ее в ограниченном количестве.

Усвоение красной икры организмом происходит настолько легко, что ее назначают больным и ослабленным людям в качестве восстановительной диеты. Вот поэтому в народной медицине красная икра всегда пользовалась уважением – ведь тогда не было лекарств и поливитаминов.
Хотя некоторые специалисты видят в этом продукте и свои недостатки. Например, содержание в икре холестерола. Однако холестерол действительно вреден лишь в избытке, а на самом деле является важной составляющей клеточных мембран и нервной ткани. Кроме того, он обезвреживается содержащимся в икре лецитином. Конечно, некоторым людям красную икру есть не стоит, по крайней мере, слишком соленую и в больших количествах. Прежде всего это люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом и склонностью к отекам. Однако маленький бутербродик с красной икрой при разумном сочетании других продуктов вряд ли сильно повредит.

Главное, выбирая качественную и полезную красную икру, – не «угодить» на искусственную, которая не отличается полезными свойствами. Ее могут изготавливать из белковых продуктов: яиц, молока, желатина, а вкус и цвет придают с помощью красителей, рыбных ароматизаторов и других вкусовых добавок. Внимательно читайте надписи на упаковках, сравнивайте цену.

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