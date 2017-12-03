Здоровье

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Когда из рекламы лекарств исчезнет обман

Когда из рекламы лекарств исчезнет обман
Законность рекламы лекарственных препаратов планируют контролировать.
Как сообщает МОЗ, по данным мониторинга программ телеканалов, который проводил Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, сегодня фармацевтическая реклама – самый большой сегмент рекламного рынка на ТВ Украины. Реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий занимает почти 30% от общего количества рекламы на украинском телевидении, а на некоторых каналах — больше 50%. При этом фармреклама не гнушается игнорировать законы. Так, по мнению МОЗ, почти в каждом ролике производители обещают стопроцентный терапевтический эффект, хотя по Закону «О рекламе» в роликах запрещено гарантировать эффективность лекарств. В законе есть и четкие ограничения по информации о препарате, но рекламодатели этим часто пренебрегают. Кроме того, рынок перенасыщен недобросовестной рекламой, хотя рекламировать можно только лекарственную продукцию, которая имеет обязательный сертификат, а ее реализация разрешена без рецепта врача.

— Самая большая проблема рекламы лекарственных средств — сознательное манипулирование информацией о препарате и его свойствах. Такая реклама побуждает украинцев заниматься самолечением, которое часто приводит к осложнениям. Отсутствие одного компетентного органа и согласованных действий между заинтересованными государственными органами делают случаи злоупотреблений скорее правилом, чем исключением, – прокомментировал проблему замминистра здравоохранения Роман Илык.

В Законе «О рекламе» есть противоречия, госслужбы действуют разрозненно, а МОЗ не включен в перечень госорганов, уполномоченных контролировать законность и качество рекламы. Законопроект, который решает проблемы контроля рекламы, разработан. Но пока законодательные инициативы будут проходить согласования и принятие парламентом, госорганы решили объединить усилия. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания будет мониторить рекламу на ТВ и радио, МОЗ — консультировать по медицинским вопросам, Госпотребслужба — применять к нарушителям санкции и штрафы.

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