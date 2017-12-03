Когда из рекламы лекарств исчезнет обман 3 декабря 2017 г. Елена Ковальская 0 0

Законность рекламы лекарственных препаратов планируют контролировать.

Как сообщает МОЗ, по данным мониторинга программ телеканалов, который проводил Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, сегодня фармацевтическая реклама – самый большой сегмент рекламного рынка на ТВ Украины. Реклама лекарственных препаратов и медицинских изделий занимает почти 30% от общего количества рекламы на украинском телевидении, а на некоторых каналах — больше 50%. При этом фармреклама не гнушается игнорировать законы. Так, по мнению МОЗ, почти в каждом ролике производители обещают стопроцентный терапевтический эффект, хотя по Закону «О рекламе» в роликах запрещено гарантировать эффективность лекарств. В законе есть и четкие ограничения по информации о препарате, но рекламодатели этим часто пренебрегают. Кроме того, рынок перенасыщен недобросовестной рекламой, хотя рекламировать можно только лекарственную продукцию, которая имеет обязательный сертификат, а ее реализация разрешена без рецепта врача.



— Самая большая проблема рекламы лекарственных средств — сознательное манипулирование информацией о препарате и его свойствах. Такая реклама побуждает украинцев заниматься самолечением, которое часто приводит к осложнениям. Отсутствие одного компетентного органа и согласованных действий между заинтересованными государственными органами делают случаи злоупотреблений скорее правилом, чем исключением, – прокомментировал проблему замминистра здравоохранения Роман Илык.



В Законе «О рекламе» есть противоречия, госслужбы действуют разрозненно, а МОЗ не включен в перечень госорганов, уполномоченных контролировать законность и качество рекламы. Законопроект, который решает проблемы контроля рекламы, разработан. Но пока законодательные инициативы будут проходить согласования и принятие парламентом, госорганы решили объединить усилия. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания будет мониторить рекламу на ТВ и радио, МОЗ — консультировать по медицинским вопросам, Госпотребслужба — применять к нарушителям санкции и штрафы.