Анонс гостя

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Что люди с особыми потребностями могут дать обществу

Что люди с особыми потребностями могут дать обществу
В понедельник, 4 декабря, с 12.00 до 13.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит
Александр Филоненко,
доцент философского факультета ХНУ им. Каразина, основатель ОО «Эммаус».
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
С какими трудностями сталкиваются дети-инвалиды, покидая стены интерната?
Почему государство не может справиться с этой проблемой?
В чем суть проекта «Летающий дом»?
Может ли он стать ключом для решения серьезной проблемы?
Как решаются подобные вопросы за рубежом?
Как общество может помочь людям с особыми потребностями?
Что люди с особыми потребностями могут дать обществу?

Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните. Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 18 декабря.

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