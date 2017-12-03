Что люди с особыми потребностями могут дать обществу 3 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В понедельник, 4 декабря, с 12.00 до 13.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит

Александр Филоненко,

доцент философского факультета ХНУ им. Каразина, основатель ОО «Эммаус».

Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua

С какими трудностями сталкиваются дети-инвалиды, покидая стены интерната?

Почему государство не может справиться с этой проблемой?

В чем суть проекта «Летающий дом»?

Может ли он стать ключом для решения серьезной проблемы?

Как решаются подобные вопросы за рубежом?

Как общество может помочь людям с особыми потребностями?

Что люди с особыми потребностями могут дать обществу?



Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните. Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua



Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 18 декабря.