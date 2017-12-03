Что люди с особыми потребностями могут дать обществу
3 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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В понедельник, 4 декабря, с 12.00 до 13.00 по телефону 760-47-01 на ваши вопросы ответит Александр Филоненко,
доцент философского факультета ХНУ им. Каразина, основатель ОО «Эммаус».
Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
С какими трудностями сталкиваются дети-инвалиды, покидая стены интерната?
Почему государство не может справиться с этой проблемой?
В чем суть проекта «Летающий дом»?
Может ли он стать ключом для решения серьезной проблемы?
Как решаются подобные вопросы за рубежом?
Как общество может помочь людям с особыми потребностями?
Что люди с особыми потребностями могут дать обществу?
Наш гость ответит на эти и другие вопросы. Звоните. Вопросы можно присылать прямо сейчас: pl@vecherniy.kharkov.ua
Итоги будут опубликованы на сайте в понедельник, 18 декабря.