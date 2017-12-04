Обзор новостей за 27 ноября – 3 декабря: самое важное в Харькове, Украине и мире за неделю (аудио)
4 декабря 2017 г.
Оксана Санина
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Так вышло, что прошедшая неделя в Харькове и Украине ознаменовалась в основном транспортними новостями – введением Е-ticket’а в трамваях и троллейбусах, изменениями в Правилах дорожного движения и возвращением лоукрстера с недорогими европейскими рейсами.
В аудиоподкасте звучит песня Давида Тухманова на слова Михаила Ножкина «Последняя электричка» в исполнении Владимира Макарова
Понедельник порадовал харьковчан новостью о том, что Wizz Air возобновляет полеты из местного аэропорта в Европу. Конечно, найдется множество «зрадофилов», которые расскажут о том, что их зарплаты не хватает даже на килограмм свинины, не то что на полеты за границу, но остальным, согласитесь, приятно иметь возможность за пару часов добраться до Польши или Германии, заплатив за билет вполне вменяемые деньги.
Из неприятных новостей: в Харькове скоро повысится стоимость проезда в электротранспорте. Харьковский горсовет дал разрешение коммунальным предприятиям, которые занимаются пассажирскими перевозками, подготовить расчеты на повышение тарифов на проезд в городском электротранспорте.
– Мы просчитаем все варианты, получим расчеты, и поймем окончательные цифры. Думаю, это будет ближе к весне следующего года, – отметил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
За наземным транспортом, естественно, подтянется подземный, потом подорожает проезд в маршрутках – и 600 гривен за авиабилет до Катовице покажутся сущей ерундой – как до Рогани доехать,
Во вторник стало понятно, что свято таки наближається, и лесхозы Харьковской области планируют продать более 66 тысяч новогодних елок и 12,5 тонн еловых веток. Не факт, конечно, что харьковчане готовы все их купить, тем более, что за год, как выяснилось, порция салата «Оливье» подорожала на 26,5 грн. Так, по подсчетам экспертов, в ноябре 2016 года для приготовления почти 3 кг «Оливье» было необходимо потратить 101 грн. А в 2017 году тазик салата обойдется в 127,5 грн, что на 26% больше.
Что касается международных новостей, то медиа-пространство взорвала новость из-под «пАребрика»: в ином мире заговорили о возможном объединении двух супердержав – «ДыНыРы» и «ЛыНыРы». Оказывается, эти… даже не сразу поймешь, как их назвать… всегда рассматривали создание «Новороссии» как «неизбежный процесс».
– Объединение в целом возможно. Для этого нужен оптимальный момент. По моему личному мнению, с одним руководством многие вопросы решать гораздо проще и эффективнее, — отметил так называемый глава «Народного совета ДНР» Денис Пушилин.
Кстати, ученые в этот же день сообщили о новом способе борьбы с шизофренией, который позволяет избавиться от навязчивых слуховых галлюцинаций. Метод основан на диалоге с «аватаром» — компьютерной визуализацией голоса, «живущего» в голове пациента. Метод, конечно, новый, до конца пока не изучен, но есть отличное место, где его можно «обкатать» в полевых условиях. Ибо в стране мечты «Новороссии» и внутренних голосов немало, и аватаров в избытке.
Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против РФ будут сохраняться до полного выполнения ею минских соглашений.
– Позвольте мне пояснить: санкции, связанные с минскими соглашениями, будут сохраняться до тех пор, пока РФ не отменит те действия, которые вызвали наложение санкций, – заявил госсекретарь.
В тот же день мировое сообщество озаботилось еще одной всемирной проблемой. Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея потребовали созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН относительно запуска баллистической ракеты КНДР. Ну, что сказать, на фоне Владимира Владимировича и Чен Ына даже Дональд выглядит почти вменяемым.
– США подчеркивают, что война в Украине, где люди до сих пор ежедневно погибают, должна наконец завершиться, – заявил Рекс Тиллерсон.
Последний день осени особенно запомнится автолюбителям. После резонансного ДТП на Сумской, в котором погибло шесть человек, Кабмин внес изменения в Правила дорожного движения, ограничив максимальную скорость на городских магистралях до 50 км/ч.
Однако, как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, наши копы не имеют разрешенных устройств, которые фиксируют скорость. А посему скоростной режим патрульные пока никак не контролируют.
– Сертифицированных приборов нет. А согласно Кодексу Украины «Об административных правонарушениях», главное условие – чтобы привлечь водителя к ответственности за нарушение – фиксация правонарушения в автоматическом режиме. То есть должны быть приборы измерения скорости, – говорит пресс-секретарь патрульной полиции Харькова Карина Куранова.
Таким образом, «письма счастья», которые должны были начать рассылать водителям с Нового года, на какой-то период откладываются.
– Найти их довольно просто. На объектах, где такая «тревожка» есть в наличии, размещена наклейка «Срочный вызов полиции». Обратитесь к сотруднику данного учреждения с просьбой нажать кнопку, и уже через несколько минут к вам на помощь приедет вооруженная группа реагирования полиции охраны. Всего по городу и области работают 28 таких экипажей, – сообщил начальник отдела мониторинга Управления полиции охраны в Харьковской области Дмитрий Дрокин.
В четверг же началась большая битва между старыми и новыми правоохранителями. СБУ с благословения ГПУ задержала агента НАБУ при попытке передачи взятки в размере $15 тысяч первому заместителю председателя государственной Миграционной службы Дине Пимаховой.
В свою очередь, НАБУ заявило, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Государственной миграционной службе Украины.
Кто из этого сражения выйдет победителем – жаба или гадюка – покажет время. А вот кто окажется в проигравших при любом исходе, понятно уже сейчас.
В пятницу Харьков был занят переходом на электронные билеты для наземного электротранспорта. Процесс начался с того, что на остановках не сразу заработали терминалы, а в вагонах противники прогресса начали портить валидаторы. Ну, цивилизованный европейский город, че?
Этот день принес еще одну «транспортную» новость, причем отрадную. Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития 29 ноября утвердил проект, который предусматривает выделение €160 млн на расширение системы харьковского метро. Еще €160 млн евро на этот же проект выделяет Европейский инвестиционный банк. В результате в Харькове появится две новых станции и обновится подвижной состав.
Что касается международных новостей, то в этот день стала известна дата отречения японского императора от престола. Акихито уйдет с поста 30 апреля 2019 года, и это будет первый за последние 200 лет случай. Эх, не этой отставки мы ждали…
В выходные власти взялись подводить итоги первого дня действия Е-ticket’а. По их данным, за день было продано около 7,5 тысяч карточек и 22,5 тысяч разовых билетов для проезда в наземном электротранспорте.
В тот же день стало известно, что на разворотном кругу троллейбусов на Северной Салтовке (перекресток улиц Натальи Ужвий и Гвардейцев Широнинцев) начнутся работы по организации комфортной зоны ожидания для пассажиров. Там будут установлены крытые павильоны, туалет, таксофоны, терминалы для приобретения единого проездного билета.
Вот и гадай теперь, к чему это. То ли проезд подорожает не менее, чем на 100%, то ли транспорт начнет ходить раз в сутки.