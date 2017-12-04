Обзор новостей за 27 ноября – 3 декабря: самое важное в Харькове, Украине и мире за неделю (аудио)

Так вышло, что прошедшая неделя в Харькове и Украине ознаменовалась в основном транспортними новостями – введением Е-ticket’а в трамваях и троллейбусах, изменениями в Правилах дорожного движения и возвращением лоукрстера с недорогими европейскими рейсами.