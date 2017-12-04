Опубликован закон о введении нового выходного 4 декабря 2017 г. Альбина Конь 0 0

Закон «О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины», которым устанавливается праздничный и нерабочий день 25 декабря, вступил в силу 2 декабря.

Накануне, 1 декабря, он был опубликован в парламентской газете «Голос Украины». Как отмечается, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть 2 декабря. Таким образом, устанавливаются официальные праздничные и нерабочие дни в Украине 7 января и 25 декабря – Рождество Христово. Кроме того, закон предусматривает один нерабочий день на майские праздники – 1 мая, День труда.



1 декабря в парламентской газете «Голос Украины» опубликован также Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год». Он тоже вступает в силу 2 декабря.



Изменения в госбюджет президент подписал 30 ноября. Документом, в частности, предусматривается увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, субвенцию на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий, медицинскую субвенцию для обеспечения своевременной выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения.



Также для продолжения осуществления финансирования в 2018 году законом предусматривается сохранение на счетах общего фонда соответствующих местных бюджетов остатков средств субвенции на социально-экономическое развитие отдельных территорий и на счетах специального фонда – остатков средств субвенции на мероприятия по развитию системы здравоохранения в сельской местности.