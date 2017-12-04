Премьера на подходе: американский дворик мало чем отличается от харьковского

Ольга Турутя-Прасолова готовит свой первый спектакль для театра русской драмы имени Пушкина в новой должности — как главный режиссер.

Для постановки Ольга выбрала ставшую классической в США пьесу Торнтона Уайлдера «Наш городок».Действие происходит в типичном американском городке на Восточном побережье, сообщает PR-агентство Bagels&Letters. Две местные семьи – Гиббсы и Уэббы – живут через дорогу друг от друга. На главной улице, разделяющей их дома, плавно течет жизнь — молочник развозит сливки, местный мальчишка несет газеты, полицейский завершает свой обход, местный пьянчужка пытается найти дорогу домой. Жизнь здесь проходит без интриг и конфликтов – скучно по театральным меркам. Однако Уайлдер находит и рассказывает важные и трогательные моменты, куда более интересные, чем остросюжетный детектив. И зритель, легко найдя в историях героев что-то близкое, возможно, задумается, на самом ли деле так скучна его жизнь, как ему недавно казалось.Пьеса говорит о простых и очевидных вещах – о том, как ценно каждое мгновение жизни, о том, что важны не цели, которые мы себе ставим, а жизнь сама по себе.– Мы живем от одного большого события до другого: окончить школу, институт, жениться, родить ребенка, другого. Видимся на свадьбах и похоронах, – рассказывает директор Харьковского государственного академического русского драматического театра им. А.С. Пушкина Сергей Бычко. – А то, что происходит каждый день, вот прямо сейчас, чувствуем ли мы, что это мгновение – и есть жизнь? Кажется, эти вопросы волнуют только мое поколение, но и молодежь тоже об этом говорит, пишет, думает. В спектакле занято и старшее, и младшее поколения актеров. И зритель, думаю, у него будет самый разный, потому что тема универсальная.Ольга Турутя-Прасолова, как всегда, с уважением отнеслась к первоисточнику, говорят в PR-агентстве Bagels&Letters.– Впервые мне вообще не хотелось возражать автору – ни в одной мелочи, ни в одной фразе, – признается режиссер.По словам постановщика, «Наш городок» – ее самая «массовая» на сегодняшний день работа. В спектакле заняты 15 актеров, среди которых – как народные и заслуженные артисты Украины, так и молодые исполнители.– Я думала, что будет тяжело с таким количеством людей на сцене, но на самом деле мне очень нравится. Занять сцену тремя артистами бывает непросто, а здесь легко и интересно создавать жизнь. У нас будут и танцы, и джаз, и хоровое пение. Наняли даже хормейстера для репетиций, – делится Ольга Турутя-Прасолова.Важной частью спектакля стало сценическое оформление. С «Нашим городком» так было всегда – в свое время автор пьесы настаивал, чтобы в постановках присутствовал минимум реквизита и совсем не было декораций. В театре имени Пушкина американская глубинка будет представлена схематично – две сложные конструкции, изображающие дом с крыльцом. Главные герои пьесы – Эмили и Джордж переговариваются через открытые окна спален, как и положено подросткам в США.– Был, конечно, соблазн представить все так, будто это происходит, например, в Украине, но Америка тут все же должна быть, – считает режиссер. – Мы постарались перенестись в США условного XX века – и костюмами, и музыкой. Во время подготовки смотрели старые американские фильмы, чтобы понять эпоху.Все элементы спектакля – и декорации, и актерская игра – в итоге должны подчиняться задумке автора пьесы и вызывать у зрителя светлые чувства, когда опустится занавес. А это непросто, ведь к концу «Нашего городка» многие персонажи умрут – время действия охватывает годы.– У нас в семье, как, впрочем, и во многих семьях, родственникам удается видеться разве что на похоронах, – признается Ольга Турутя-Прасолова. – Это грустный повод, но почему-то после таких встреч всегда остается в памяти что-то хорошее. Мы вспоминаем того, кто ушел, какие-то истории, связанные с ним, какие-то, казалось бы, мелочи, но они и есть самое главное. Вот об этом и спектакль: о завтраках, о кофе, о вечно подгоревшем беконе, свежевыглаженных платьях, горячей ванне.Премьера спектакля назначена на 15 декабря. В этом году «Наш городок» покажут также 16, 17 и 23 декабря.