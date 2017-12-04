Сколько стоит проживание в социальном отеле 4 декабря 2017 г. Алевтина Пивень 0 0

Цена за одно место в социальной гостинице составит 52 гривны. При этом проживать в отеле можно не более 90 дней, после чего тариф на услуги будет удвоен.

Порядок пребывания и стоимость проживания в КП «Социальная гостиница» утвердили на заседании исполкома горсовета, сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.



По ее словам, для поселения в гостиницу необходимо предоставить заявление, паспорт, справку внутренне перемещенного лица или прочие документы, подтверждающие сложную жизненную ситуацию человека, информирует пресс-служба горсовета. Также при заселении постоялец должен будет подписать с предприятием соглашение на предоставление социальных услуг.



Напомним, «Социальный отель» – уникальный для Украины проект, созданный при поддержке правительства Германии. Гостиница была официально открыта 14 ноября. В ней созданы все условия, чтобы в оперативном порядке принять первых посетителей. В полном объеме учреждение начнет работать с 1 января. Отель рассчитан на 50 человек (19 номеров). Учреждение расположено в здании территориального центра предоставления социальных услуг Московского района на ул. Валентиновской, 23г.