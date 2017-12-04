Харьков

  • 184
    •  / 

Сколько стоит проживание в социальном отеле

Сколько стоит проживание в социальном отеле
Цена за одно место в социальной гостинице составит 52 гривны. При этом проживать в отеле можно не более 90 дней, после чего тариф на услуги будет удвоен.
Порядок пребывания и стоимость проживания в КП «Социальная гостиница» утвердили на заседании исполкома горсовета, сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова.

По ее словам, для поселения в гостиницу необходимо предоставить заявление, паспорт, справку внутренне перемещенного лица или прочие документы, подтверждающие сложную жизненную ситуацию человека, информирует пресс-служба горсовета. Также при заселении постоялец должен будет подписать с предприятием соглашение на предоставление социальных услуг.

Напомним, «Социальный отель» – уникальный для Украины проект, созданный при поддержке правительства Германии. Гостиница была официально открыта 14 ноября. В ней созданы все условия, чтобы в оперативном порядке принять первых посетителей. В полном объеме учреждение начнет работать с 1 января. Отель рассчитан на 50 человек (19 номеров). Учреждение расположено в здании территориального центра предоставления социальных услуг Московского района на ул. Валентиновской, 23г.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей4 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6135 грн
100 USD 2721.53 грн
100 EUR 3229.1 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи