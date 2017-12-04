Происшествия

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Пожар в Харькове: восьмимесячная девочка не выжила

Пожар в Харькове: восьмимесячная девочка не выжила
Прокуратура взяла на контроль расследование невыполнения родительских обязанностей, в результате чего во время пожара в частном доме погибла восьмимесячная девочка.
Харьковская местная прокуратура №1 контролирует ход расследования уголовного производства по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерина Шевцова, происшествие случилось днем 30 ноября. Около 12.30 в одном из домов на ул. Беломорской произошел пожар. Как выяснилось, на момент возгорания в помещении находились только трое малышей – два мальчика двух и трех лет и восьмимесячная девочка.

Дым заметил случайный свидетель, который и позвонил спасателям, сообщили в ГУ КСЧС в Харьковской области. Возле дома он встретил двух мальчиков, которые рассказали, что внутри осталась их сестренка. Мужчина бросился спасать ребенка.

Войдя в задымленное дома, он отыскал в одной из комнат девочку. Малышка получила многочисленные ожоги и была госпитализирована в ожоговый центр Харькова. В тот же вечер она умерла. Мальчиков, которые надышались ядовитым дымом, также отвезли в больницу.

К месту пожара немедленно было направлено четыре пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. На момент их прибытия в одной из половин дома огнем были охвачены домашние вещи на площади около десяти квадратных метров.

Как выяснилось, всего в семье воспитывается пятеро детей, сообщили в облпрокуратуре. Двое старших – школьного возраста – временно живут у бабушки. На момент пожара 32-летний отец детей находился на работе, 29-летняя мама вышла по делам. Трое младших остались дома одни.

– Женщина рассказала, что ушла из дома около 12.00 чтобы позвонить со стационарного телефона, получить деньги в банке и сделать покупки. Вернулась около часа и увидела возле дома пожарную машину. Мать призналась, что дети оставались дома одни не в первый раз, – рассказала Екатерина Шевцова.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела. Назначены необходимые экспертизы.

Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве. Максимальная санкция предусматривает пять лет лишения свободы.

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