Курсы валют НБУ на 4 декабря 2017 года
4 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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4 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
2705,4320 гривны за 100 долларов (-10,1529);
3215,4059 гривны за 100 евро (-2,2906);
4,6232 гривны за 10 рублей (-0,0124).
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|10 RUB
|4.6632 грн
|100 EUR
|3270.17 грн
|100 USD
|2634.9 грн