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Курсы валют НБУ на 4 декабря 2017 года

Курсы валют НБУ на 4 декабря 2017 года
Национальный банк Украины на 4 декабря 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс гривны до 27,05 гривен за доллар.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2705,4320 гривны за 100 долларов (-10,1529);

3215,4059 гривны за 100 евро (-2,2906);

4,6232 гривны за 10 рублей (-0,0124).

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Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6632 грн
100 EUR 3270.17 грн
100 USD 2634.9 грн


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