Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Северина Потоцкого, 20 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 04.12.17 г.

Киевский район: ул. Шишковская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 04.12.17 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (п. №3, стояк), 18-а (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Уборевича), 50 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 19 (п. №4, стояк), ул. Родниковая, 15 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 40-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №1) до 20:00 04.12.17 г.

Новобаварский район: ул. Пятисотницкая, 22 до 20:00 04.12.17 г.

Основянский район: Мерефянское шоссе, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 04.12.17 г.

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №14, стояк) до 20:00 04.12.17 г.

Холодногорский район: ул. Славянская, 4 (п. №1, стояк), ул. Сергея Борзенко, 7 до 20:00 04.12.17 г.

Шевченковский район: ул. Шекспира, 12 (п. №1, стояк), пр. Победы, 56 (п. №6, стояк)  до 17:00 04.12.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с),  ул. Котельниковская, 11 (п. №1), пр. Победы, 74-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 64 (п. №12, стояк) до 20:00 04.12.17 г.

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