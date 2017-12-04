Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 4 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район: ул. Северина Потоцкого, 20 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 04.12.17 г.



Киевский район: ул. Шишковская, 6 (п. №1, стояк) до 20:00 04.12.17 г.



Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (п. №3, стояк), 18-а (п. №4, стояк), ул. Бучмы (Уборевича), 50 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 19 (п. №4, стояк), ул. Родниковая, 15 (п. №1, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 40-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №1) до 20:00 04.12.17 г.



Новобаварский район: ул. Пятисотницкая, 22 до 20:00 04.12.17 г.



Основянский район: Мерефянское шоссе, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 04.12.17 г.



Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №14, стояк) до 20:00 04.12.17 г.



Холодногорский район: ул. Славянская, 4 (п. №1, стояк), ул. Сергея Борзенко, 7 до 20:00 04.12.17 г.



Шевченковский район: ул. Шекспира, 12 (п. №1, стояк), пр. Победы, 56 (п. №6, стояк) до 17:00 04.12.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), ул. Котельниковская, 11 (п. №1), пр. Победы, 74-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 64 (п. №12, стояк) до 20:00 04.12.17 г.