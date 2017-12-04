Куда чаще всего летают харьковчане

В ноябре услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовалась 61 тысяча пассажиров - на 20% больше, чем в ноябре 2016 года.

Самыми популярными направлениями стали:



Стамбул,

Шарм-Эль-Шейх,

Киев, Варшава,

Минск,

Тель-Авив,

Хургада.



Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на популярность международных рейсов рассчитывают и в декабре.



С начала года пассажиропоток в харьковском аэропорту вырос на 36% - с 548 до 745 тысяч граждан.



В следующем году в аэропорту будут запущены новые рейсы. С апреля 2018 года Wizz Air откроет рейсы из Харькова в Дортмунд (Германия) по четвергам и воскресеньям, а с июня – в Катовице (Польша) по средам и пятницам. Цена билетов составит от 869 и 579 гривен соответственно.