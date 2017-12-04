Куда чаще всего летают харьковчане
4 декабря 2017 г.
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4 декабря 2017 г.
Самыми популярными направлениями стали:
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на популярность международных рейсов рассчитывают и в декабре.
С начала года пассажиропоток в харьковском аэропорту вырос на 36% - с 548 до 745 тысяч граждан.
В следующем году в аэропорту будут запущены новые рейсы. С апреля 2018 года Wizz Air откроет рейсы из Харькова в Дортмунд (Германия) по четвергам и воскресеньям, а с июня – в Катовице (Польша) по средам и пятницам. Цена билетов составит от 869 и 579 гривен соответственно.
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