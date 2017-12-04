В Харьковской области нашли рыбу неизвестного происхождения

В Харьковской области за прошедшую неделю приостановлено обращение 15,7 кг некачественной и неизвестного происхождения рыбы и рыбной продукции.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области, всего в этом году приостановлено обращение 2 тыс. 177 кг рыбы. Работа проводится в рамках борьбы с ботулизмом.



Напомним, что 21 июля 22-летнюю девушку госпитализировали в городскую инфекционную больницу с диагнозом "ботулизм" . Больная отравилась вяленой рыбой, которую приобрела в харьковском магазине.