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В Харьковской области нашли рыбу неизвестного происхождения

В Харьковской области нашли рыбу неизвестного происхождения
В Харьковской области за прошедшую неделю приостановлено обращение 15,7 кг некачественной и неизвестного происхождения рыбы и рыбной продукции.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области, всего в этом году приостановлено обращение 2 тыс. 177 кг рыбы. Работа проводится в рамках борьбы с ботулизмом.

Напомним, что 21 июля 22-летнюю девушку госпитализировали в городскую инфекционную больницу с диагнозом "ботулизм" . Больная отравилась вяленой рыбой, которую приобрела в харьковском магазине.

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