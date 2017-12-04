США и Южная Корея начали самые масштабные военные учения
4 декабря 2017 г.
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4 декабря 2017 г.
Как сообщает агентство AP, пятидневные учения ВВС проходят меньше чем через неделю после того как Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты.
Военные учения Vigilant Ace, которые состоятся с 4 по 8 декабря в акватории Тихого океана, будут самыми масштабными учениями, которые когда-либо совместно проводили США и Южная Корея. В них примут участие около 12 тысяч военных и свыше 230 военных самолетов, включая истребители F-22 и F-35.
Стороны будут отрабатывать сценарий с точечными авиаударами по ядерным и ракетным объектам КНДР, включая тягачи, на которых перемещают северокорейские ракеты.
Ранее сообщалось, что США перебросили в Южную Корею 12 истребителей пятого поколения.
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