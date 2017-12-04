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США и Южная Корея начали самые масштабные военные учения

США и Южная Корея начали самые масштабные военные учения
США и Южная Корея на фоне угрозы со стороны КНДР начали масштабные учения военно-воздушных сил.

Как сообщает агентство AP, пятидневные учения ВВС проходят меньше чем через неделю после того как Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты.

Военные учения Vigilant Ace, которые состоятся с 4 по 8 декабря в акватории Тихого океана, будут самыми масштабными учениями, которые когда-либо совместно проводили США и Южная Корея. В них примут участие около 12 тысяч военных и свыше 230 военных самолетов, включая истребители F-22 и F-35.

Стороны будут отрабатывать сценарий с точечными авиаударами по ядерным и ракетным объектам КНДР, включая тягачи, на которых перемещают северокорейские ракеты.

Ранее сообщалось, что США перебросили в Южную Корею 12 истребителей пятого поколения.

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