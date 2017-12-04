Экономика

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Курс биткоина обновил исторический максимум

Курс биткоина обновил исторический максимум
Курс биткоина на бирже накануне обновил исторический максимум и в ходе торгов достигал отметки в $11830.
Как свидетельствуют данные агрегатора Coindesk, такой суммы курс биткоина достиг примерно в 17:20 по Киеву. После этого биржевой курс криптовалюты начал резкое снижение, к 18:08 по Киеву достигнув отметки в $10549 за биткоин.

Ниже $10 тыс. курс биткоина опускался в конце ноября - начале декабря после рекордного роста до $11 тыс. Тогда курс криптовалюты обвалился более чем на 20%. На 9:00 по Киеву 4 декабря курс биткоина на бирже составлял $11418.

С начала 2017 года стоимость биткоина возросла более чем на 1000%, в январе курс криптовалюты составлял около $1000. Капитализация биткоина составляет $193 млрд.

Впервые отметку в $5000 курс криптовалюты преодолел в начале сентября. С тех пор стоимость биткоина на бирже продолжает рост. 1 декабря биржам в США впервые разрешили торговать фьючерсами на биткоин. С этим аналитики связывают дальнейший рост криптовалюты до исторического максимума в $11830 накануне.

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