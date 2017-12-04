Курс биткоина обновил исторический максимум 4 декабря 2017 г. источник 0 0

Курс биткоина на бирже накануне обновил исторический максимум и в ходе торгов достигал отметки в $11830.

Как свидетельствуют данные агрегатора Coindesk, такой суммы курс биткоина достиг примерно в 17:20 по Киеву. После этого биржевой курс криптовалюты начал резкое снижение, к 18:08 по Киеву достигнув отметки в $10549 за биткоин.



Ниже $10 тыс. курс биткоина опускался в конце ноября - начале декабря после рекордного роста до $11 тыс. Тогда курс криптовалюты обвалился более чем на 20%. На 9:00 по Киеву 4 декабря курс биткоина на бирже составлял $11418.



С начала 2017 года стоимость биткоина возросла более чем на 1000%, в январе курс криптовалюты составлял около $1000. Капитализация биткоина составляет $193 млрд.



Впервые отметку в $5000 курс криптовалюты преодолел в начале сентября. С тех пор стоимость биткоина на бирже продолжает рост. 1 декабря биржам в США впервые разрешили торговать фьючерсами на биткоин. С этим аналитики связывают дальнейший рост криптовалюты до исторического максимума в $11830 накануне.