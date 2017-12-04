Как соблюдается режим тишины в зоне АТО: ситуация обострилась 4 декабря 2017 г. источник 0 0

За прошедшие сутки зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, в результате вражеских обстрелов трое военнослужащих ранены, один – получил боевую травму и один – погиб.

«Ситуация в районе проведения АТО остается тревожной. Российско-оккупационные войска все чаще совершают обстрелы позиций сил АТО из вооружения, которое должно быть отведенным от линии соприкосновения, в том числе с применением танков», – сообщает пресс-центр штаба АТО.



Так, по данным штаба, на луганском направлении с наступлением темного времени суток враг активизировался у Троицкого и Луганского. Вблизи этих прифронтовых населенных пунктов противник вел огонь из 120-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали наши позиции неподалеку Новоалександровки, Желтого, Золотого и Крымского.



На донецком направлении вечером эпицентр противостояния с Приазовья переместился в пригород Авдеевки. Здесь оккупанты неоднократно открывали огонь из всего имеющегося пехотного вооружения, а ближе к полуночи более часа противник вел огонь из вооружения танка. Из минометов калибра 82 мм противник обстреливал защитников Верхнеторецкого и Лебединского, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - защитников Талаковки и Марьинки.



В штабе подчеркнули, что чуть больше чем в половине случаев наши военные подавляли огневую активность противника из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями.