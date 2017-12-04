Харьков

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Харьковская мэрия озаботилась экологией

Харьковская мэрия озаботилась экологией
В Харьковском горсовете обозначили ряд мероприятий на 2018-2019 годы, которые необходимо выполнить в рамках Плана действий устойчивого энергетического развития и климата города Харькова до 2030 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, план готов уже на 70%, проведена каталогизация зданий учреждений образования, культуры и здравоохранения. Об этом шла речь на встрече первого заместителя городского головы Игоря Терехова с национальным экспертом по Украине европейской инициативы "Соглашение Мэров Восток" Оксаной Кисиль и представителями Западноукраинского регионального учебного центра.

Терехов отметил, что городская власть взяла на себя обязательства улучшить экологическую ситуацию в городе, сократить выбросы СО2 на 30% до 2030 года и существенно снизить потребление энергоресурсов.

Как отметил первый вице-мэр, чтобы добиться такого результата, проводится большой комплекс работ. Первое - это развитие и модернизация транспорта. В частности, в Харькове с учетом современных технологий построят новые станции метро, приобретут новые составы для метрополитена и двух троллейбусных депо, продолжат модернизацию трамваев и реконструкцию путей. Кроме того, асинхронные двигатели, установленные в новых поездах метро, позволят сократить потребление электроэнергии минимум на 25%.

В целом, по словам Терехова, в  Харькове намерены развивать систему городского экологически чистого электротранспорта, понимают важность перехода харьковчан на пользование услугами эко-такси. 

Руководитель проектов Западноукраинского регионального учебного центра Дмитрий Марусич со своей стороны отметил, что Харьков сделал серьезный прорыв по развитию транспорта и может занять передовые позиции в стране. "Недавно на одном из совещаний я сказал: "Во всей Украине победили маршрутки, кроме Харькова", - отметил руководитель центра. 

Также улучшению экологических показателей и снижению потребления электроэнергии будут способствовать строительство в Харькове первого в стране крупного мусороперерабатывающего комплекса, установка новых тепловых пунктов, энергосберегающих светильников, модернизация котельных, энергоэффективные мероприятия по утеплению и снижению потребления ресурсов в жилом секторе и учреждениях социальной сферы.

В свою очередь национальный эксперт по Украине европейской инициативы "Соглашение Мэров Восток" Оксана Кисиль отметила, что необходимо информировать людей о работе городской власти в этом направлении и в 2018 году начинать вести такую работу. 

"Я благодарю вас за то, что вы взяли под личный контроль разработку такого важного стратегического документа. У вас есть социальная ответственность перед жителями города и вы ее взяли на себя, работая над качественным улучшением их жизни. Вы – первый большой город в Украине, который будет нести ответственность за изменение климата. Вместе с этим улучшатся экономические показатели. Город и жители работают вместе, нужно разработать план и донести людям информацию обо всех программах и работе в этом направлении", - сказала нацэксперт.

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