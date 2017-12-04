Василий Вирастюк просит о помощи

Василий Вирастюк просит найти водителя, который сбил его сына.

На своей странице в Facebook спортсмен рассказал, что накануне в Печерском районе столицы 14-летнего Адама сбила машина. К этой публикации Василий прикрепил видео с регистратора машины, которая была на месте ДТП.



На нем видно, как парень переходит дорогу на зеленый сигнал светофора. Уже через несколько секунд его сбивает серый легковой автомобиль, который поворачивал со второстепенной полосы. Его водитель сбежал, оставив парня лежать на дороге.



На помощь пришли водители джипа и знакомый парня, который был неподалеку. У пострадавшего – сотрясение головного мозга, ушиб ноги и частичная потеря памяти.



«Этот человек просто не человек... Он меня сбил, я потерял сознание, он притормозил и поехал. По-человечески можно было бы подойти и помочь», – рассказал сын Вирастюка.