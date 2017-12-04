С начала года в бюджет Харькова поступило более 12 миллиардов

Департамент бюджета и финансов
сообщает, что финансовые ресурсы города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли в 1,3 раза, или на 2 896,0 млн грн, в том числе увеличились объемы наиболее весомых источников поступлений:
- налога на доходы физических лиц (3 617,4 млн грн) - в 1,4 раза;
- единого налога (1 292,0 млн грн) - в 1,3 раза;
- платы за землю (1 017,9 млн грн) - в 1,2 раза;
- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (156,0 млн грн) – в 1,6 раза;
- собственных поступлений бюджетных учреждений (357,8 млн грн) – в 1,5 раза.
За истекший период бюджет города пополнился на 469,5 млн грн за счет акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты.
Объем трансфертов в бюджет города Харькова увеличился в 1,3 раза и составил 4 856,4 млн грн, в том числе получены субвенции:
- на предоставление льгот и субсидий населению - 1 588,8 млн грн;
- выплату помощи семьям с детьми - 1 121,1 млн грн;
- образовательная - 804,5 млн грн;
- медицинская - 1 151,0 млн грн;
- возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний - 18,4 млн грн;
- социально-экономическое развитие отдельных территорий - 155,0 млн грн;
- предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями - 0,5 млн грн;
- обеспечение функционирования центров в формате «Прозрачный офис» - 10,0 млн грн;
- приобретение жилья семьям погибших в зоне антитеррористической операции - 4,2 млн грн.
Кроме того, в бюджет города получена дотация на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога (2,8 млн грн).
Расходы бюджета города Харькова за январь - ноябрь текущего года возросли в 1,5 раза (на 3 802,3 млн грн) и составили 12 188,3 млн грн.
Бюджетные средства направлены:
- на социально-культурную сферу - 7 461,8 млн грн (61,2% общего объема расходов);
- жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство - 2 852,9 млн грн (23,4%);
- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта - 788,9 млн грн (6,5%).