С начала года в бюджет Харькова поступило более 12 миллиардов 4 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

За январь - ноябрь 2017 года, по оперативным данным, в бюджет Харькова поступило 12 168,4 млн грн доходов.