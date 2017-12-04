Декабрь будет богат на магнитные бури 4 декабря 2017 г. источник 0 0

Первую следует ожидать от 4 до 7 числа. Метеорологи прогнозируют в эти дни мощное возмущение магнитосферы земли. Буря будет от слабого до среднего уровней.

Следующие бури в этом месяце следует ожидать от 11 до 13 декабря. Длительные солнечные ветры будут негативно влиять на здоровье и самочувствие людей.



А вот мощнейшая магнитная буря атакует Землю 18 декабря. Она будет однодневной, но довольно сильной. Поэтому надо быть готовым к резкому ухудшению самочувствия.



Врачи советуют максимально придерживаться правильного режима дня, вовремя ложиться спать, сбалансировано и регулярно питаться. В эти дни избегайте острого, алкоголя, сократите употребление сладкого.



Голодать во время бурь не надо. Собственно, как и переедать. Изнурительные тренировки желательно отложить, легкие упражнения на все группы мышц будут уместными.



Важно в эти дни избегать общения с неприятными для вас людьми, чтобы не провоцировать конфликты.



Врачи напоминают, что плохо может стать людям преклонного возраста, особенно тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с дыханием.