Мир

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Декабрь будет богат на магнитные бури

Декабрь будет богат на магнитные бури
Первую следует ожидать от 4 до 7 числа. Метеорологи прогнозируют в эти дни мощное возмущение магнитосферы земли. Буря будет от слабого до среднего уровней.
Следующие бури в этом месяце следует ожидать от 11 до 13 декабря. Длительные солнечные ветры будут негативно влиять на здоровье и самочувствие людей.

А вот мощнейшая магнитная буря атакует Землю 18 декабря. Она будет однодневной, но довольно сильной. Поэтому надо быть готовым к резкому ухудшению самочувствия.

Врачи советуют максимально придерживаться правильного режима дня, вовремя ложиться спать, сбалансировано и регулярно питаться. В эти дни избегайте острого, алкоголя, сократите употребление сладкого.

Голодать во время бурь не надо. Собственно, как и переедать. Изнурительные тренировки желательно отложить, легкие упражнения на все группы мышц будут уместными.

Важно в эти дни избегать общения с неприятными для вас людьми, чтобы не провоцировать конфликты.

Врачи напоминают, что плохо может стать людям преклонного возраста, особенно тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с дыханием.

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