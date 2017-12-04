Экономика

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В Украине увеличилась сумма пособия по безработице

В Украине увеличилась сумма пособия по безработице
Уровень максимальной помощи по безработице в Украине автоматически повысился в связи с повышением прожиточного минимума.

Как сообщает Государственная служба занятости на своей странице в Facebook, максимальный уровень пособия по безработице составляет 7048 грн.

В соответствии с законом о госбюджете на 2017 год с 1 декабря размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличен до 1762 грн., соответственно уровень максимальной помощи по безработице с 1 декабря составляет 7048 грн.

Ранее максимальный уровень помощи по безработице составлял 6739 грн.

Также в сообщении говорится, что в связи с ростом прожиточного минимума увеличиваются и все остальные социальные выплаты гражданам Украины.

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