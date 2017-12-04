В Украине увеличилась сумма пособия по безработице
4 декабря 2017 г.
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4 декабря 2017 г.
Как сообщает Государственная служба занятости на своей странице в Facebook, максимальный уровень пособия по безработице составляет 7048 грн.
В соответствии с законом о госбюджете на 2017 год с 1 декабря размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц увеличен до 1762 грн., соответственно уровень максимальной помощи по безработице с 1 декабря составляет 7048 грн.
Ранее максимальный уровень помощи по безработице составлял 6739 грн.
Также в сообщении говорится, что в связи с ростом прожиточного минимума увеличиваются и все остальные социальные выплаты гражданам Украины.
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