Политика

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Шоумен зарегистрировал в Украине новую политсилу

Шоумен зарегистрировал в Украине новую политсилу
О создании собственной политической партии под громким названием «Бриллиантовая рука» заявил украинский шоумен Алексей Дурнев.
«Основными задачами нашей партии станут жесткий контроль над соблюдением государственных законов Украины, преследование контрабандистов и поддержание порядка на улицах наших городов», – сообщила пресс-служба новой политической силы.

Позже пресс-служба партии обещает сообщить о порядке вступления в ряды новой политсилы.  Кроме того, в ближайшее время планируют провести пресс-конференцию, где озвучат программу и планы партии.

Алексей Дурнев стал известен в Украине, как ведущий проекта «Дурнев+1», который с 2011 года выходил на канале «ТЕТ».

В рамках телешоу он вместе со своей напарницей Дашей Ши прямо на улицах города задавали людям вопросы из школьной программы.

Кроме того, Дурнев прославился несколькими политическими скандалами. Самый известный из них – вручение Арсению Яценюку, морковки как «символа президентской власти». Это произошло в Виннице в марте 2013 года на митинге оппозиционных сил, куда прибыл Яценюк в качестве лидера партии «Батьківщина».

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