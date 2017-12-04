Шоумен зарегистрировал в Украине новую политсилу 4 декабря 2017 г. источник 0 0

О создании собственной политической партии под громким названием «Бриллиантовая рука» заявил украинский шоумен Алексей Дурнев.

«Основными задачами нашей партии станут жесткий контроль над соблюдением государственных законов Украины, преследование контрабандистов и поддержание порядка на улицах наших городов», – сообщила пресс-служба новой политической силы.



Позже пресс-служба партии обещает сообщить о порядке вступления в ряды новой политсилы. Кроме того, в ближайшее время планируют провести пресс-конференцию, где озвучат программу и планы партии.



Алексей Дурнев стал известен в Украине, как ведущий проекта «Дурнев+1», который с 2011 года выходил на канале «ТЕТ».



В рамках телешоу он вместе со своей напарницей Дашей Ши прямо на улицах города задавали людям вопросы из школьной программы.



Кроме того, Дурнев прославился несколькими политическими скандалами. Самый известный из них – вручение Арсению Яценюку, морковки как «символа президентской власти». Это произошло в Виннице в марте 2013 года на митинге оппозиционных сил, куда прибыл Яценюк в качестве лидера партии «Батьківщина».