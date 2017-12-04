Экономика

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Петр Порошенко хочет увеличить минимальную зарплату до 4100 гривен

Петр Порошенко хочет увеличить минимальную зарплату до 4100 гривен
Президент Петр Порошенко предложил увеличить размер минимальной заработной платы до 4100 гривен.
«Я хотел бы поблагодарить правительство и Премьер-министра, что есть ответная реакция уже на мое обращение в проекте государственного бюджета и по итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия или трех кварталов и принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4100 гривен», - заявил Порошенко.

Два года назад, напомнил он, был уменьшен размер единого социального взноса.

«И уже сейчас можем говорить об объективном и очевидном эффекте. Помните, сколько нас тогда критиковали, что это будет и бизнес душить, и загонит в "тень"? Наоборот - вывел из "тени". И это решение, которое было введено в начале этого года (об увеличении минимальной зарплаты - ред.) с 1600 до 3200, ровно в два раза, - беспрецедентное решение в условиях Украины. Это правильное решение, и его следует, по моему глубокому убеждению, продолжать», - подчеркнул президент.

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