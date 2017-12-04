Петр Порошенко хочет увеличить минимальную зарплату до 4100 гривен 4 декабря 2017 г. источник 1 1

Президент Петр Порошенко предложил увеличить размер минимальной заработной платы до 4100 гривен.

«Я хотел бы поблагодарить правительство и Премьер-министра, что есть ответная реакция уже на мое обращение в проекте государственного бюджета и по итогам улучшения инвестиционного климата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать по итогам полугодия или трех кварталов и принять решение о повышении минимальной заработной платы до 4100 гривен», - заявил Порошенко.



Два года назад, напомнил он, был уменьшен размер единого социального взноса.



«И уже сейчас можем говорить об объективном и очевидном эффекте. Помните, сколько нас тогда критиковали, что это будет и бизнес душить, и загонит в "тень"? Наоборот - вывел из "тени". И это решение, которое было введено в начале этого года (об увеличении минимальной зарплаты - ред.) с 1600 до 3200, ровно в два раза, - беспрецедентное решение в условиях Украины. Это правильное решение, и его следует, по моему глубокому убеждению, продолжать», - подчеркнул президент.