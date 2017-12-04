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В Харьковской области уволили прокурора за пьяную езду

В Харьковской области уволили прокурора за пьяную езду
В Харьковской области уволили сотрудницу Балклейской районной прокуратуры, которая дважды за ночь попалась патрульным на вождении в пьяном виде.
Как говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии от 22 ноябр, в прошлом году прокурор была остановлена в Кременчуге сотрудниками патрульной полиции. Заметив признаки алкогольного опьянения, копы предложили пройти освидетельствование.

Прокурор отказалась, и на нее составили протокол по статьям 121 (управление транспортным средством с неосвещенным знаком) и 130 (вождение в состоянии опьянения). Через два часа девушку снова заметили на той же машине. Она попыталась уйти от погони, но патрульные догнали ее и остановили.

В органах прокуратуры девушка проработала с февраля 2012 года по декабрь 2015 года, затем ушла в отпуск по уходу за ребенком. Вернуться на службу прокурор должна была в октябре 2018 года.

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