В Харьковской области уволили прокурора за пьяную езду

В Харьковской области уволили сотрудницу Балклейской районной прокуратуры, которая дважды за ночь попалась патрульным на вождении в пьяном виде.
Как говорится в решении Квалификационно-дисциплинарной комиссии от 22 ноябр, в прошлом году прокурор была остановлена в Кременчуге сотрудниками патрульной полиции. Заметив признаки алкогольного опьянения, копы предложили пройти освидетельствование.
Прокурор отказалась, и на нее составили протокол по статьям 121 (управление транспортным средством с неосвещенным знаком) и 130 (вождение в состоянии опьянения). Через два часа девушку снова заметили на той же машине. Она попыталась уйти от погони, но патрульные догнали ее и остановили.
В органах прокуратуры девушка проработала с февраля 2012 года по декабрь 2015 года, затем ушла в отпуск по уходу за ребенком. Вернуться на службу прокурор должна была в октябре 2018 года.