В Харькове продолжают портить терминалы e-ticket: фото-факты

По его мнению, вандалы основательно подходят к порче терминалов по продаже e-ticket – их заливают строительной пеной или клеем.
«На данную минуту нам известно о 12-ти испорченных терминалах. География – весь город, от Стекляшки до Академика Павлова», – отметил Юрий Сидоренко в фейсбук-аккаунте
.
Полиция будет расследовать факты порчи терминалов по продаже единого билета в Харькове, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Сейчас правоохранители ждут от горсовета официальное заявление с полным перечнем адресов, где зафиксирована порча имущества.
«Будем обязательно реагировать, о результатах проведенной работы сообщим дополнительно», – подчеркнули в полиции.
Напомним, за первые дни работы
терминалов было испорчено больше 10 аппаратов
. Вандалы заливают терминалы клеем, строительной пеной, разрисовывают их, используют как пепельницы, а также режут провода валидаторов в транспорте.