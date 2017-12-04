Харьков

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В Харькове продолжают портить терминалы e-ticket: фото-факты

В Харькове продолжают портить терминалы e-ticket: фото-факты
Неизвестные срывают в Харькове введение новой системы оплаты проезда, считает директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
По его мнению, вандалы основательно подходят к порче терминалов по продаже e-ticket – их заливают строительной пеной или клеем.

«На данную минуту нам известно о 12-ти испорченных терминалах. География – весь город, от Стекляшки до Академика Павлова», – отметил Юрий Сидоренко в фейсбук-аккаунте.



Полиция будет расследовать факты порчи терминалов по продаже единого билета в Харькове,  сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Сейчас правоохранители ждут от горсовета официальное заявление с полным перечнем адресов, где зафиксирована порча имущества.

«Будем обязательно реагировать, о результатах проведенной работы сообщим дополнительно», – подчеркнули в полиции.



Напомним, за первые дни работы терминалов было испорчено больше 10 аппаратов. Вандалы заливают терминалы клеем, строительной пеной, разрисовывают их, используют как пепельницы, а также режут провода валидаторов в транспорте.

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