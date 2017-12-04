Харьков

  • 132
    •  / 

Харьковские школьники победили на Всеукраинском турнире по физике

Харьковские школьники победили на Всеукраинском турнире по физике
Сборная команда школьников из Харькова стала победителем ХХVI Всеукраинского турнира юных физиков, который проходил с 23 по 28 ноября в Луцке.
Харьковскую область на соревнованиях представляли шесть команд, среди которых четыре из Харькова. Победителем турнира стала сборная команда школьников Харькова «Момент импульса» в составе представителей Харьковского лицея №161 «Импульс» и ученика Харьковского физико-математического лицея №27.

По результатам отборочных боев и рейтинговой олимпиады 3-е место заняли сборная команда Шевченковского района «Бизоны Хиггса» (лицей №89, школа №150), сборная команда Московского района «Шесть степеней свободы» (школы №3, №122, №124, №143, гимназия №144) и команда областной специализированной школы-интерната «Одаренность».

В финале команда физико-математического лицея №27 и сборная команда Харькова «Момент импульса» соревновались со сборными командами Киева и Волынской области. По итогам игры 1-е место и переходящий кубок Всеукраинского турнира юных физиков достались команде «Момент импульса». Учащиеся лицея №27 заняли 2-е место.

В личном первенстве победили также харьковчане: 1-е место завоевал Григорий Овчаренко (лицей №161), 2-е место досталось Михаилиу Гриценко (школа №150), а 3-е место поделили Кирилл Ковальчук (лицей №27) и Роман Овсянников (школа №124).

Также специальные награды жюри вручили Михаилу Гриценко (школа №150) - за лучшее овладение, Полине Топчий (лицей №27) и Светлане Гринченко (лицей №161) - за лучшее рецензирование.

Победителями рейтинговой олимпиады стали ученики физико-математического лицея №27 Сергей Крыгин, Кирилл Ковальчук, Полина Топчий, Артем Сараев, Назар Пивовар, ученики лицея №161 «Импульс» Григорий Овчаренко, Светлана Гринченко, Владимир Машиц, ученик школы №124 Роман Овсянников и ученик школы №3 Илья Лукин, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей4 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6135 грн
100 USD 2721.53 грн
100 EUR 3229.1 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи