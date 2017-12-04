Харьковские школьники победили на Всеукраинском турнире по физике 4 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Сборная команда школьников из Харькова стала победителем ХХVI Всеукраинского турнира юных физиков, который проходил с 23 по 28 ноября в Луцке.