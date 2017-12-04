Дворец под Харьковом готовят к реставрации

Средства на разработку необходимой документации и первоочередные ремонтные работы планируют выделить из областного бюджета, сообщает пресс-служба ХОГА
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Соответствующий вопрос вынесен на рассмотрение ближайшей сессии областного совета (7 декабря). По информации директора Департамента градостроительства и архитектуры ХОГА, главного архитектора области Михаила Рабиновича, речь идет о проведении первоочередных противоаварийных мероприятий и разработке историко-архитектурного опорного плана поселка Шаровка.
– Прежде чем реконструировать этот памятник национального значения, необходимо привести в соответствие с законодательством документацию. Речь идет об утверждении историко-опорного плана Шаровки и подготовке учетной документации на объекты, которые входят в комплекс, – пояснил директор Департамента градостроительства и архитектуры.
Он также отметил, что для решения этого вопроса аккумулируют средства из трех источников: двух областных программ и спецсредства департамента. Всего планируется выделить 3,2 млн. грн.
Часть этой суммы направят на проведение первоочередных работ – ремонт кровли и коммуникаций.
– Также в этой документации будут обозначены строительные этапы реконструкции: определим, сколько всего на нее требуется средств, после чего можно будет приступить к поиску других источников финансирования и инвесторов. Очевидно, что стоимость реконструкции будет значительной, – отметил Михаил Рабинович.
Необходимую документацию планируют подготовить уже в I квартале 2018 года – чтобы с началом строительного сезона приступить к реставрации объектов дворцово-паркового комплекса.