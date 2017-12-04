Харьковское «Динамо» впервые в истории обыграло «Белый барс» 4 декабря 2017 г. Борислав Грешилов 0 0

В матче 21-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) харьковское «Динамо» принимало на арене «Салтовский лед» команду «Белый барс» и впервые в истории обыграло ее в серии буллитов — 3:2.

На шестой минуте Никита Лесников вывел вперед гостей — 0:1, а когда на 13-й минуте Никита Хохлов забросил ответную шайбу в ворота Александра Качулы, судьи долго не могли разобраться и около пяти минут просматривали видеозапись этого эпизода, но в итоге взятие ворот засчитали — 1:1. Во втором периоде, на 23-й минуте, сначала лучший бомбардир «Динамо» Владимир Чердак вывел вперед харьковчан — 2:1, но через 29 секунд Лесников оформил «дубль» и снова сделал счет ничейным — 2:2. Эти цифры остались на табло и после третьего периода, и по окончании пятиминутного овер-тайма. А в серии буллитов Владислав Ефремов сумел переиграть вратаря Качулу и принес «Динамо» победу — 3:2.



Результат встречи не изменил турнирного положения участвовавших в ней команд. «Белый барс» с 45 очками после 21 игры остался на втором месте, а «Динамо» с 26 очками в 20 поединках сохраняет за собой четвертую строчку турнирной таблицы. В чемпионате УХЛ наступил перерыв, связанный с выступлением молодежной сборной Украины в чемпионате мира в дивизионе 1В, который пройдет в словенском городе Блед с 9 по 15 декабря. Соперниками украинской команды будут сверстники из Норвегии, Словении, Италии, Польши и Литвы. На заключительный этап подготовки к нему из команд УХЛ вызван 21 хоккеист, и двое из них представляют харьковское «Динамо». Это защитник Даниил Бабчук и нападающий Никита Олейник. А чемпионат УХЛ возобновится 18 декабря, и в этот день на арене «Салтовский лед» «Динамо» сразится с лидером — донецким «Донбассом», имеющим в своем активе после 21 матча 63 очка.