Спорт

  • 127
    •  / 

Харьковское «Динамо» впервые в истории обыграло «Белый барс»

Харьковское «Динамо» впервые в истории обыграло «Белый барс»
В матче 21-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) харьковское «Динамо» принимало на арене «Салтовский лед» команду «Белый барс» и впервые в истории обыграло ее в серии буллитов — 3:2.
На шестой минуте Никита Лесников вывел вперед гостей — 0:1, а когда на 13-й минуте Никита Хохлов забросил ответную шайбу в ворота Александра Качулы, судьи долго не могли разобраться и около пяти минут просматривали видеозапись этого эпизода, но в итоге взятие ворот засчитали — 1:1. Во втором периоде, на 23-й минуте, сначала лучший бомбардир «Динамо» Владимир Чердак вывел вперед харьковчан — 2:1, но через 29 секунд Лесников оформил «дубль» и снова сделал счет ничейным — 2:2. Эти цифры остались на табло и после третьего периода, и по окончании пятиминутного овер-тайма. А в серии буллитов Владислав Ефремов сумел переиграть вратаря Качулу и принес «Динамо» победу — 3:2.

Результат встречи не изменил турнирного положения участвовавших в ней команд. «Белый барс» с 45 очками после 21 игры остался на втором месте, а «Динамо» с 26 очками в 20 поединках сохраняет за собой четвертую строчку турнирной таблицы. В чемпионате УХЛ наступил перерыв, связанный с выступлением молодежной сборной Украины в чемпионате мира в дивизионе 1В, который пройдет в словенском городе Блед с 9 по 15 декабря. Соперниками украинской команды будут сверстники из Норвегии, Словении, Италии, Польши и Литвы. На заключительный этап подготовки к нему из команд УХЛ вызван 21 хоккеист, и двое из них представляют харьковское «Динамо». Это защитник Даниил Бабчук и нападающий Никита Олейник. А чемпионат УХЛ возобновится 18 декабря, и в этот день на арене «Салтовский лед» «Динамо» сразится с лидером — донецким «Донбассом», имеющим в своем активе после 21 матча 63 очка.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter


Лента новостей4 декабря

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6135 грн
100 USD 2721.53 грн
100 EUR 3229.1 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи