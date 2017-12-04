Общество

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Представитель соцслужбы оказался в колонии

Представитель соцслужбы оказался в колонии
Государственное учреждение «Дергачевская исправительная колония (№109)» посетил специалист по социальной работе Дергачевского районного центра социальных служб семьи, детей и молодежи Юлия Гичка.
Соцработник провела для осужденных лекцию на тему: «Предупреждение насилия», сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Осужденные приняли участие в обсуждении одной из самых распространенных проблем в мире среди всех слоев населения. Слушателям лекции были даны ответы на вопросы и розданы информационные буклеты.

Как отметил начальник учреждения Александр Мягких, такие меры помогают предупреждать насилие в семьях осужденных. Таким образом проводится подготовка осужденных к нормальному законопослушному поведению в обществе.

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