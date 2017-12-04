Харьков

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Через Харьков будут ходить два новых поезда

Через Харьков будут ходить два новых поезда
Новые поезда №1/2 Ивано-Франковск – Константиновка и №45/46 Ужгород – Лисичанск начнут курсировать 10 декабря.
Поезд Ивано-Франковск – Константиновка будет ходить из Ивано-Франковска по четным числам, из Константиновки – по нечетным. Из Ивано-Франковска поезд отправляется в 19.22 и прибывает на конечную станцию ​​на следующий день в 15.55. Из Константиновки уходит в 16.50 и прибывает в Ивано-Франковск на следующий день в 13.08. Остановки – во Львове, Киеве, Полтаве, Харькове, Святогорске, Лимане, Славянске, Краматорске и Дружковке.

Поезд Ужгород-Лисичанск будет курсировать ежедневно. Из Ужгорода он отправляется в 19.50 и прибывает в Лисичанск через день в 4.25. Из Лисичанска уходит в 6.25 и прибывает в Ужгород на следующий день в 14.25. Остановки – в Мукачево, Сваляве, Львове, Коростене, Киеве, Сумах, Люботине, Харькове, Рубежном, сообщает «Укрзалізниця».

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