В Харькове пройдет фортепианный концерт авангардной музыки

Солист Национальной филармонии Украины Антоний Барышевский выступит 6 декабря в Харьковской филармонии с концертом «ХХ век: фортепианный дайджест».

Антоний Барышевский - солист Национальной филармонии. Дважды становился лауреатом общенациональной программы «Человек года» (2006, 2016), победитель фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна (Тель-Авив, 2014) и еще 13 крупных состязаний. Выступал во Франции, Италии, Швейцарии, Дании, Исландии, Беларуси, Сербии, Румынии, Польше, Испании, Германии, Израиле, Японии, Южной Корее, США.



Любовь Морозова — музыковед, музыкальный критик, лектор, куратор. Участница мастер-классов для музыкальных журналистов в рамках Летних курсов новой музыки в Дармштадте (2014). Куратор музыкальных программ культурных форумов, среди которых - «Донкульт» (Киев, 2014; Львов, 2015), «ГалицияКульт» (Харьков, 2016), проекта новой украинской музыки «New Ukrainian Soundscapes» и других. Автор более 900 статей.