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В Харькове пройдет фортепианный концерт авангардной музыки

В Харькове пройдет фортепианный концерт авангардной музыки
Солист Национальной филармонии Украины Антоний Барышевский выступит 6 декабря в Харьковской филармонии с концертом «ХХ век: фортепианный дайджест».
У зрителей будет возможность не только послушать музыку, но и узнать о ее создании. Выступление пианиста сопроводит рассказ лектора, музыкального критика из Киева Любови Морозовой.

«Слушателям предлагается двухчасовая экскурсия по важнейшим партитурам прошлого века. Математически стройные пьесы Арнольда Шенберга, Антона фон Веберна и Карлхайнца Штокхаузена. Возвышенно-экзальтированные опусы Александра Скрябина и Оливье Мессиана. Танцы Дьердя Лигети и Игоря Стравинского, колокольный звон произведений Тристана Мюрая, наковальня Галины Уствольской. А еще – гениальные украинские авторы Владимир Загорцев и Валентин Сильвестров», - описала будущее мероприятие Любовь Морозова.

Начало концерта – в 18:30, передает сайт Харьковского горсовета. Адрес филармонии - ул.Рымарская, 21.

Концерт «ХХ век: фортепианный дайджест» станет вторым концертом цикла «На границе плодородной земли. Сталкеры и комбайнеры новой музыки». Первый – с участием британского тромбониста Эндрю Дигби «Дикарство vs этикет» - прошел 19 сентября этого года.

Антоний Барышевский - солист Национальной филармонии. Дважды становился лауреатом общенациональной программы «Человек года» (2006, 2016), победитель фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна (Тель-Авив, 2014) и еще 13 крупных состязаний. Выступал во Франции, Италии, Швейцарии, Дании, Исландии, Беларуси, Сербии, Румынии, Польше, Испании, Германии, Израиле, Японии, Южной Корее, США.

Любовь Морозова — музыковед, музыкальный критик, лектор, куратор. Участница мастер-классов для музыкальных журналистов в рамках Летних курсов новой музыки в Дармштадте (2014). Куратор музыкальных программ культурных форумов, среди которых - «Донкульт» (Киев, 2014; Львов, 2015), «ГалицияКульт» (Харьков, 2016), проекта новой украинской музыки «New Ukrainian Soundscapes» и других. Автор более 900 статей.

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