Адвокат Виктора Януковича принес в суд брусчатку и коктейли Молотова 4 декабря 2017 г. источник 0 0

Адвокат лишенного звания президента Украины Виктора Януковича – Виталий Сердюк – принес на заседание Печерского районного суда по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля (о препятствовании мирным собраниям, организации покушений на убийства и убийствах) брусчатку и коктейли Молотова.

По словам Сердюка, именно эти предметы использовались участниками Евромайдана против правоохранителей.



"Вы же говорите, что это был мирный протест, так вот посмотрите, какие камни летели у правоохранителей", – заявил он.



После этого судья попросила убрать опасные предметы, аргументируя тем, что до рассмотрения ходатайства прокуратуры на осуществление заочного досудебного расследования еще не дошло, однако Сердюк отказался это делать. Поэтому судья объявила перерыв и попросила помощницу вызвать полицию.