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Харьковская область оказалась на пороге эпидемии вирусного гепатита

Харьковская область оказалась на пороге эпидемии вирусного гепатита
 В Балаклейском районе за 1,5 месяца заболели 30 человек.
По информации местных властей, они точно не могут сказать, как вирус попал в грунтовые воды. После того, как на больничных койках оказались больше 20 жителей Андреевки, врачи обследовали всех, кто контактировал с заболевшими.

«Семейные очаги обследовали. Значит, на сегодняшний момент 389 контактных. Среди контактных - активно выявили 10 больных с вирусным «гепатитом-А» безжелтушная форма. Это те больные, которые не чувствуют себя больными, никто не знает об этом, однако они являются источником инфекции», - сообщила доцент кафедры инфекционных болезней Харьковского национального медицинского университета Нина Меркулова.

Также отмечается, что сотрудники госпродпотребслужбы уже обнаружили где находился возбудитель гепатита.

Начальник Балаклейского районного управления Госпродпотребслужбы Андрей Тищенко, сообщил, что в четырех пробах воды из скважин был обнаружен возбудитель гепатита, произошло  загрязнение водоносного горизонта.

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