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ГПУ вызвала на допрос агентов НАБУ

ГПУ вызвала на допрос агентов НАБУ
Генеральная прокуратура Украины вызвала агентов Национального антикоррупционного бюро на допрос.
"В генеральную прокуратуру Украины приглашены на допрос агенты Национального антикоррупционного бюро Екатерина Сикорская и Сергей Титенков. Им будут заданы ряд вопросов, касающихся недавней общей операции ГПУ и СБУ, в которой они фигурировали", - сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

По его словам вопросы будут касаться того, как вышеназванные лица стали агентами, не проходя открытый конкурс, как того требует законо о НАБУ, а также об их допуске к гостайне, поскольку у них обнаружили документы с грифом секретности.

ГПУ также будет выяснять законность операции НАБУ и провоцирование взятки представителю государственной миграционной службы Украины.

Напомним, 30 ноября в НАБУ заявили, что накануне во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием».

По информации НАБУ, чиновник миграционной службы неоднократно озвучивала требование о получении «поощрения» в сумме 30 тыс. долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины. Также в бюро отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

В НАБУ выразили убеждение, что «имеет место спланированная диверсия» против работников бюро и САП, реализованная «СБУ и санкционированная генеральным прокурором Украины». В свою очередь, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ по предложению взятки. Она сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако тот продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что агенту НАБУ объявят о подозрении по ст. 370 (провокация взятки) и ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины. По его мнению, что работники НАБУ совершили провокацию против чиновника миграционной службы.

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