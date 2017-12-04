Украина

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Национальные учреждения станут более доступными для инвалидов

Национальные учреждения станут более доступными для инвалидов
Президент Петр Порошенко обязал национальные учреждения до 31 декабря 2020 года обеспечить доступность зданий, помещений и придомовой территории для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Указ президента №401 от 2 декабря обнародован на сайте президента.

"Национальные учреждения Украины, которым предоставлен такой статус до вступления в силу настоящего указа, обязаны в пределах средств государственного и соответствующих местных бюджетов, собственных доходов и других источников, не запрещенных законодательством, обеспечить доступность зданий, помещений и придомовой территории для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения до 31 декабря 2020 года", - сказано в нем.

При этом до 2 июля 2018 года, согласно указу, должен быть утвержден порядок сопровождения (оказания помощи) таких лиц.

После вступления в силу этого указа дополнительным основанием для предоставления учреждению статуса национального становится доступность для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.

Статус национальных присваивается учреждениям (как правило, образовательным и культурным), достигшим самых высоких показателей в своей сфере деятельности. Такой статус может быть предоставлен не более чем трем учреждениям в соответствующей группе.

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