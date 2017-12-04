Информацию о строительстве «Стены» засекретили

Пустят ли через границу с паспортом «ЛНР»?

Строительство «Стены» идет по плану

С обезболивающим за границу лучше не ехать

Где контрабандисты прячут товар

За долги по коммуналке могут не выпустить за границу

Личное дело

Сергей Александрович Коняхин родился 10 июля 1983 года в Хмельницком. В 2005 году окончил Национальную академию Государственной пограничной службы Украины. Проходил службу в отделах пограничной службы Сумского, Харьковского пограничных отрядов. Также служил в штабе Восточного регионального управления. Сейчас занимает должность заместителя начальника штаба – начальника отдела пограничной службы штаба Харьковского пограничного отряда,



Виталий Павлович Григорьев родился 6 мая 1983 года в Дрогобыче Львовской области. В 2005 году окончил Национальную академию Государственной пограничной службы Украины. Проходил службу в отделах пограничной службы Западного регионального управления. Сейчас занимает должность заместителя начальника штаба – начальника отдела пограничного контроля штаба Харьковского пограничного отряда, подполковник.

— Добрый день. Меня зовут Николай. Скажите, вырос ли поток граждан Украины через действующие пункты пропуска в связи с обострением ситуации в Луганске?: Безусловно, вырос – это мы видим по анализу автотранспортного потока. Но вместе с тем, пограничники готовы к обеспечению надлежащих операций и созданию максимально комфортных условий для пересечения границы людьми и транспортными средствами. Огромное внимание обращается именно на вопрос безопасности.— А часто ли пограничники выявляют паспорта «ЛНР» и «ДНР»? Какие меры применяются к их владельцам?: Конечно же, такие случаи есть. Во время пограничного контроля, проверки паспортных документов, случается, что граждане предъявляют паспортные документы, которые выданы так называемыми «ЛНР» и «ДНР». Хочу отметить, что эти «паспорта» считаются недействительными, незаконными и не дают права на прохождение государственного контроля. В таких случаях мы сообщаем в полицию, которая в дальнейшем проводит определенные мероприятия с этими людьми.— А какие именно мероприятия?Уточняются основания получения паспорта. Человека предупреждают, что такой документ не признается органами государственной власти и не имеет юридической силы. А если устанавливается, что человек причастен к противоправной деятельности — к нему применяются соответствующие меры.— А впоследствии такие люди смогут пересечь харьковскую границу?Если человек предъявит паспорт гражданина Украины, и нет никакой информации о фактах совершения им противоправной деятельности – он сможет пересечь государственную границу. Но только с паспортом, который принадлежит этому человеку.— Добрый день. Михаил беспокоит. Меня интересует, как продвигается строительство «Стены» на харьковском участке границы?: Меры по обустройству государственной границы проходят в плановом порядке, они уже практически завершены. Но в то же время мы продолжаем усовершенствование фортификационного обустройства государственной границы. Хочу отметить, что информация относительно разглашения инженерного обустройства границы, тем или иным фортификационным сооружениям относится к информации, которая имеет ограничения.— А почему эту информацию засекретили?Мы все прекрасно понимаем, какая страна находится по соседству с нами. И для обеспечения безопасности наших граждан и государства согласно законодательству Украины был ограничен доступ к данной информации.— В случае разглашения какие могут быть последствия?Начиная от административной и заканчивая уголовной ответственностью.— Здравствуйте. Меня зовут Антон Петрович. Скажите, не наблюдается ли скопления российских войск у нашей границы?.: Постоянно ведем наблюдение за прилегающими территориями государственной границы, но большого скопления не наблюдаем. Хотя в любой момент готовы отреагировать на изменение обстановки.— Ведется ли разведка со стороны РФ и каким образом?Вообще-то соседняя страна постоянно ведет наблюдение за территорией Украины с применением различного вида техники и личного состава. Как пограничники мы постоянно — семь дней в неделю 365 дней в году — осуществляем меры по охране государственной границы. Взаимодействуем с правоохранительными органами. Ведем наблюдение и применяем меры реагирования на изменения обстановки на границе.— Добрый день. Меня Анжела зовут. Скажите, а просят ли граждане России статус беженца в Украине и как часто?На протяжении 2017 года имели место случаи, когда граждане Российской Федерации обращались в официальном порядке для получения статуса беженца. В таких случаях мы тесно взаимодействуем с Государственной миграционной службой, и в установленном законом порядке информируем ее относительно таких случаев. В дальнейшем именно миграционная служба занимается этим вопросом. За последний год было три таких факта.— А по каким причинам?Вы знаете, причины разного рода. В частности, это определенное преследование на территории РФ. Сейчас мне не хотелось бы озвучивать их, поскольку это вопрос безопасности людей, которые получили статус беженца на территории Украины.— Здравствуйте. Катерина меня зовут. Подскажите, чего лучше не брать с собой в заграничную поездку?Прежде всего запрещены предметы, с помощью которых можно совершить преступление. Это оружие, как холодное, так и огнестрельное, сильнодействующие вещества, наркотические, психотропные средства, в том числе и болеутоляющие таблетки, которые содержат психотропные вещества. Возможно, они и выдаются по рецепту — но перемещение их через границу ограничено. Также нельзя брать взрывоопасные, различные химические вещества, реактивы…Безусловно, ест ряд ограничений, которых должны придерживаться граждане при пересечении границы воздушным транспортом. С соответствующей информацией можно ознакомиться непосредственно в аэропортах.Что касается автотранспорта, то перед тем, как готовиться в поездку, необходимо проверить, чтобы в багажнике не осталось холодное оружие – например, кухонный нож. При проверке с помощью рентген-сканера он будет выявлен. В этой ситуации будут разбираться, будет задержка в пункте пропуска. То есть определенные неудобства обеспечены.— Возвращаясь после новогодних праздников из-за границы, путешественники будут везти родным и близким разные гостинцы, вкусности. Что нельзя ввозить в Украину?Как такового запрета относительно ввоза в Украину продуктов питания нет. Единственное, что они должны быть для личного употребления, а не для перепродажи на территории Украины. Но это больше вопрос к представителям таможенной службы — именно на них возложена обязанность проверки багажа и товаров. Но могу сказать, что граждане должны быть готовы к проверке багажа, который они перемещают через государственную границу. Реагировать на это надо спокойно, предъявить багаж. Соответствующие контролирующие службы дадут оценку, можно ли перемещать товары в тех объемах, в которых они перевозятся. А также предоставят консультацию непосредственно при пересечении границы. Хотелось бы еще отметить, что в пунктах пропуска есть старший смены пограничных нарядов. Если возникает вопрос относительно пропуска через границу – можно уточнить ту или иную информацию у него.— Добрый день. Кирилл Сергеевич беспокоит. Скажите, были ли серьезные задержания на границе в последнее время?Например, буквально недавно мы пресекли попытку перевезти через Государственную границу более четырех килограммов наркотических веществ, которые были спрятаны под верхней одеждой молодых людей. Выявление стало возможным благодаря прекрасной работе служебной собаки, которая нашла наркотики.— Интересно, а что происходит дальше с конфискованными вещами, которые нельзя перевозить через границу?Любые задержания фиксируются документально. Если задержание содержит состав преступления — конечно же, ведется следствие и дело передается в суд. Дальше суд определяет степень вины такого человека и решается вопрос относительно выявленного и задержанного товара. Если он подлежит реализации, то может быть реализован, если нет — утилизируется в установленном порядке либо передается на хранение соответствующим компетентным органам.— А что чаще всего пытаются провезти правонарушители?Сейчас очень много попыток перемещения оружия, наркотиков, товаров и предметов двойного применения, которые могут использоваться в военной сфере. В транспортных средствах прячут товар в специально оборудованных тайниках, чтобы избежать налогообложения.— А какие наиболее интересные места, в которых пытались провезти запрещенные предметы правонарушители?Например, в этом месяце мы выявляли наркотические вещества, которые были спрятаны в термосе с чаем, в пакетах из-под сока, в пакетах с молоком. Есть интересные места в транспортных средствах. Женщины пытаются провезти наркотики в косметичках и в продуктах питания.— Добрый день. Виктория меня зовут. Как выявляют девушек, которые едут за границу заниматься проституцией?Эта функция возложена на подразделения охраны государственной границы, а также на оперативных работников Харьковского погранотряда. Буквально на днях была реализована операция по недопущению вывоза гражданином Российской Федерации двух гражданок Украины в Россию для вовлечения их в сексуальную деятельность. Мы в этом направлении ведем очень серьезную работу. Это непосредственно общение с девушками, обращаем внимание на их возраст, периодичность пересечения государственной границы. И, конечно же, оперативная составляющая – та работа, которую мы с вами не видим, но она ведется на очень высоком и серьезном уровне.— Здравствуйте. Николай беспокоит. Объясните, в какую неприятность можно угодить на границе в автомобиле, купленном по генеральной доверенности?В настоящее время этот вопрос действительно остается проблемным. Потому что есть такие транспортные средства, стоимость которых намного ниже, чем тех, которые реализуются в официальном порядке. И достаточно много граждан покупается на такие предложения, приобретают ТС по генеральной доверенности, чтобы не переоформлять их на себя. Вопрос регистрации транспортных средств находится в компетенции таможенной службы. А функция пограничников – выявление украденных авто, а также тех, которые перемещаются с несоответствием номеров кузовов.Неприятность может заключаться в том, что если доверенность оформлена неправильно — она не дает права выезда с территории Украины. И у нас бывают такие случаи. Касаются они в первую очередь украинских транспортных средств. Относительно автомобилей иностранной регистрации, осуществляется проверка правовых оснований въезда на территорию Украины таких ТС. Но это вопрос таможни.— Добрый день. Скажите, могут ли не выпустить за границу за коммунальные долги? Это Нина звонит.Если суд признал вас должником, и дело передано в исполнительную службу – то, вполне возможно, за границу вас не выпустят. На государственную пограничную службу возложены обязанности исполнения поручений правоохранительных органов. И один из них — временный запрет или ограничение выезда с территории Украины граждан, которые имеют определенные обязательства перед исполнительной службой. И в случае неуплаты долгов исполнительный орган может обратиться в Государственную пограничную службу относительно ограничения выезда с территории Украины должников. Случаев выполнения таких поручений достаточно много. В случае выявления в потоке таких граждан мы их не пропускаем и советуем обратиться в соответствующий орган и погасить долги. Если долг будет погашен — запрет на выезд снимут.— Здравствуйте. Меня зовут Алла Сергеевна. Подскажите, как вернуться в Украину, если человек потерял в России паспорт?В случае утраты паспорта на территории иностранного государства, гражданин Украины должен обратиться в украинское консульство и получить справку об утере паспорта. По этому документу он может вернуться на территорию Украины. Такие документы выдаются в срочном порядке, то есть долго их ждать не нужно. Но отмечу – справка дает право только на возвращение домой. После заявления гражданина об утере паспорта он считается утраченным, и если этот документ «всплывет» на границе, мы его изымем и передадим в миграционную службу.Бывают случаи, когда человек теряет паспорт, пишет заявление об утере, а потом его находит и пытается пересечь с ним границу. Однако этот документ подлежит изъятию как недействительный. Если вы вдруг нашли утерянный паспорт, сообщите об этом в ГМС, оставьте заявление, чтобы прекратили его розыск, и тогда не возникнет препятствий на границе.