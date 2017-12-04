Происшествия

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В Харькове вандалы повредили около 30 терминалов продажи e-ticket

В Харькове вандалы повредили около 30 терминалов продажи e-ticket
Харьковский горсовет обратился в Национальную полицию по факту порчи вандалами терминалов по продаже карт единого электронного билета.
Об этом 4 декабря сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов. По его данным, по состоянию на 15:00 вандалы повредили уже 28 терминалов в разных местах города. На проспекте Науки почти все терминалы выведены из строя. Есть единичные случаи повреждения валидаторов в салонах транспорта.

– Я обращаюсь с просьбой к харьковчанам, если они увидят подобные действия, пусть обращаются в полицию. Я бы хотел предупредить тех, кто этим занимается, что мы уже обратились в полицию. Кроме того, официальное заявление в правоохранительные органы поступит от инвестора. Сейчас они подсчитывают объем ущерба, который нанесен, потому что часть внутреннего оборудования терминалов придется заменить, – отметил вице-мэр.

Три группы специалистов ездят по городу и подсчитывают количество поврежденных устройств.

– Подбирая мягкие выражения, я назвал бы вредителей негодяями. Если они думают, что смогут заставить нас отступить, то они ошибаются. Единый электронный билет в Харькове будет введен, – заявил Евгений Водовозов.

Места, где установлены терминалы, будет патрулировать полиция.

– Рано или поздно мы их поймаем. Ущерб достаточно серьезный, это уже не хулиганство, а уголовная статья. Надеюсь, что это не сговор, а разрозненные группы. Если же речь идет о сговоре, то и статья Уголовного кодекса будет более суровой, – отметил  вице-мэр. – Терминал стоит не одну и не две тысячи долларов. Убрать монтажную пену, которая попала в терминал, будет очень сложно. Будут проблемы и с зубной пастой.

Евгений Водовозов также сообщил, что по состоянию на 14:00 в Харькове уже куплено более 10 тысяч карточек и 30 тысяч разовых проездных билетов. По словам вице-мэра, примерно через три месяца город полностью перейдет на новую систему, и разовый билет в электротранспорте уже нельзя будет купить.

– Мы не призываем никого к ажиотажу, но рекомендуем своевременно приобрести новые проездные карты, – добавил Евгений Водовозов.

Напомним, что с 1 декабря в Харькове начала действовать система единого электронного проездного билета. На остановках общественного транспорта установлено 323 терминала, где можно приобрести новые проездные карты.

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