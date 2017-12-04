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Руководство «Гелиоса» отправлено в отставку

Руководство «Гелиоса» отправлено в отставку
В понедельник пресс-служба ФК «Гелиос» сообщила о прекращении сотрудничества клуба с главным тренером команды Сергеем Сизихиным.
Достигнута обоюдная договоренность о прекращении сотрудничества с Сергеем Сизихиным, а также его ассистентами Сергеем Рыжих и Олегом Жилиным, тренером по общей физической подготовке Юлией Кревсун и тренером вратарей Сергеем Вольваковым.

Футбольный клуб «Гелиос» поблагодарил весь тренерский коллектив за добросовестную и самоотверженную работу во главе первой клубной команды и выразил уверенность, что в своей будущей работе и Сергей Сизихин, и его помощники еще добьются высоких турнирных вершин.

Таким образом, подготовка команды к весенней части чемпионата и работа по укреплению состава «Гелиоса» новыми футболистами будет проводиться под руководством нового главного тренера, который и сформирует свой тренерский штаб.

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