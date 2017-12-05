В Харькове пройдут елочные рейды

В торговых центрах наряжают высоченные – в потолок – ели, радуют глаз празднично оформленные витрины, прилавки ломятся от новогодней атрибутики, а в домах харьковчан скоро запахнет хвоей.
В Украине же стартовала елочная кампания. Лесхозы Харьковской области намерены предложить населению 21 тысячу новогодних деревьев. По словам главного специалиста отдела лесного хозяйства, лесовосстановления, лесоразведения и использования лесных ресурсов Оксаны Парасочки, елки будут реализовываться в самих лесничествах, что значительно дешевле, чем на елочных базарах. Кроме того, лесхозы будут организовывать розничную торговлю елками со складов, а также в торговых точках, на площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров, например, в Балаклее. Правда, лимиты на заготовку этих деревьев в облгосадминистрации еще не подписаны — поэтому точные сроки начала реализации пока не называют.
Радует то, что ценовая политика на новогодние елки в 2017 году остается в среднем на уровне прошлого года. Цена сосны «от производителя» будет колебаться от 36 до 60 грн за погонный метр. Зависит она от стоимости заготовки. Это могут быть как верхушки деревьев, так и деревья со специальных плантаций. А вот по чем будут продавать новогодние деревца перекупщики – покажет время.
С незаконной вырубкой сосен будут бороться традиционно – с помощью «елочных» рейдов, в которых будут участвовать как работники отдела охраны и защиты лесов, так и правоохранительные органы. Кстати, свою лепту в борьбе с браконьерами могут внести и сами харьковчане. Как пояснили в Госагентстве лесных ресурсов, проверить легальность происхождения елки можно с помощью самоклеящейся этикетки, которая должна быть на дереве. Они содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрихкод, который заносится в единую систему электронного учета древесины. Проверка законности происхождения елки проходит путем введения номера с самоклеящейся этикетки на сайте www.ukrforest.com
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— Если информация на сайте отсутствует, это может свидетельствовать о сомнительном происхождении дерева, — говорят в Гослесагентстве. — О фактах злоупотребления или выявлении нарушения просьба сообщать в Нацполицию и Гослесагентство.
Для браконьеров предусмотрено серьезное наказание. Согласно ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях за незаконную вырубку леса предусмотрен штраф в размере 85-170 гривен, а для чиновника — 119-204 грн. Кроме того, нарушителю придется возместить нанесенный лесу ущерб. Например, за дерево, диаметр ствола которого составляет 14-18 см, он заплатит 1806,24 грн. К тому же согласно ст. 246 Уголовного кодекса Украины за незаконную вырубку леса в заповедниках, нарушителям грозит штраф в 5100-8500 гривен или арест на срок до шести месяцев, либо же ограничение или лишение свободы до трех лет.
Как рассказали в Гослесагентстве, до 2014 года маркировка новогодних елок проводилась бирками из пластика. Но это оказалось очень дорого, поэтому нашли более дешевую альтернативу – самоклеящиеся этикетки. Это позволило сократить затраты на маркировку почти в три раза – с 1,75 грн за бирку до 0,63 грн за самоклеящуюся этикетку. Изготавливаются они из специальной бумаги , что делает невозможным их повторное применение. По мнению экспертов, именно благодаря таким этикеткам теневой рынок новогодних елок сократился почти вдвое.
Между тем в магазинах и торгово-развлекательных центрах уже царит новогоднее настроение. Огромные красивейшие ели украшают вестибюли, собирая вокруг себя народ, который со счастливыми улыбками фотографируется на фоне новогодних красавиц.
Прилавки ломятся от новогодней атрибутики. Чего тут только нет – и всевозможные электрические гирлянды, и хлопушки, и серпантин, дождик, карнавальные костюмы, маски, елочные украшения…
— Судя по нынешним ценам, новогодняя атрибутика по сравнению с прошлым годом особо не подорожала, — говорит продавец Анастасия. – Конечно, появилось очень много новых, креативных елочных украшений, просто потрясающих шаров. Это настоящее произведения искусства! Некоторые из них – ручной работы. Стоят они, конечно же, недешево – цена начинается от 100 гривен и может доходить даже до 500 гривен за один шар.
В кондитерских отделах покупатели присматриваются к новогодним наборам со сладостями. Это и всевозможные сказочные домики, в которых «поселился» целый ассортимент конфет, и какие-то невероятные автомобили со сладким грузом, и коробочки-елочки, и волшебные сундучки и гламурные сумочки – на радость девчонкам, и симпатичные бочонки с сюрпризом-вкусняшкой. Цены разные: начиная от 60 гривен и заканчивая 500 грн – в зависимости от размера подарка и наполнения.
А модницы уже примеряют праздничные наряды.
— Вот выбрала себе золотое платье. На работу в таком, конечно, не пойдешь, да и просто на улицу вряд ли выйдешь – купила исключительно на корпоратив, — делится с радостной улыбкой Вероника. — Почему золотое? Так ведь 2018-й – это год желтой собаки, и золотой, так же как и желтый, оранжевый, цвет охры – цвета-фавориты. Отвалила почти 2000 гривен. Денег не жалко – я обожаю Новый год, и хочу отпраздновать его в свое удовольствие.