Долги за коммуналку в Харькове растут 5 декабря 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В январе-октябре нынешнего года жители Харьковской области оплатили за жилищно-коммунальные услуги 5639,8 млн грн, что составляет 88,6% начисленных за этот период сумм.

Как сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области, задолженность населения на конец октября 2017 года составляла:



– за газоснабжение – 1686,2 млн грн:

– за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 1435,8 млн грн:

– за централизованное водоснабжение и водоотведение – 247,3 млн грн:

– по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий – 223,1 млн грн:

– за вывоз бытовых отходов – 75,5 млн грн.



Кроме того, в октябре за электроэнергию жители области заплатили 171,2 млн грн: что составило 88,1% начисленных за этот период сумм. Задолженность населения по оплате электроэнергии на конец октября составляла 433,2 млн грн.



Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги (с учетом электроэнергии) на одного владельца лицевого счета в октябре 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличились на 3,7% и составили 946,8 грн.