Прокуратура проверяет версию небрежности военных 5 декабря 2017 г. Алевтина Пивень 0 0

Военная прокуратура проверяет версию о том, что к пожару и взрывам на 65-м арсенале в Балаклее Харьковской области могло привести небрежное отношение к службе военнослужащих ВСУ.

«Военной прокуратурой Харьковского гарнизона в ходе осуществления досудебного расследования уголовного производства №42017220750000123 от 20.04.2017 по ч.3 ст.425 УК Украины проверяется версия небрежного отношения военных служебных лиц воинской части А1352 к службе, повлекшего тяжкие последствия», – говорится в ответе военного прокурора Харьковского гарнизона Романа Ткаченко на запрос агентства «Интерфакс-Украина».



В документе отмечается, что УСБУ в Харьковской области проводит также досудебное расследование уголовного производства по факту взрывов на 65 арсенале по ст.113 (диверсия) УК Украины.



«В указанном уголовном производстве проведен комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на быстрое, полное и объективное досудебное расследование указанного преступления», – говорится в ответе Романа Ткаченко.



Напомним, в ночь на 23 марта начались взрывы на территории 65-го арсенала, неподалеку от Балаклеи. В результате детонации боеприпасов погибла женщина, три человека пострадали, позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая.



В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых четыре подлежат сносу. В частном секторе повреждено 228 домов, два разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.



Кабинетом министров Украины на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации было выделено 145 млн грн, из резервного фонда областного бюджета – еще 10 млн грн. Кроме того, для оказания материальной помощи пострадавшим из областного бюджета было выделено 30 млн грн, из районного - 5 млн и из городского – 4,5 млн грн.



За материальной помощью для восстановления жилья в Балаклейский горсовет обратились 3109 жителей. Всего в список граждан, пострадавших в результате взрывов на военном арсенале, были внесены 3908 жителей города.