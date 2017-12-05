Курсы валют НБУ на 5 декабря 2017 года
5 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
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5 декабря 2017 г.
Вечерний Харьков
Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:
2721,5318 гривны за 100 долларов (+16,0998);
3229,0975 гривны за 100 евро (+13,6916);
4,6135 гривны за 10 рублей (-0,0097).
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|100 EUR
|3229.1 грн
|100 USD
|2721.53 грн
|10 RUB
|4.6135 грн