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Курсы валют НБУ на 5 декабря 2017 года

Курсы валют НБУ на 5 декабря 2017 года
Национальный банк Украины на 5 декабря 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 27,21 гривен за доллар.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

2721,5318 гривны за 100 долларов (+16,0998);

3229,0975 гривны за 100 евро (+13,6916);

4,6135 гривны за 10 рублей (-0,0097).

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 декабря 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс гривны до 27,21 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2721,5318 гривны за 100 долларов (+16,0998); 3229,0975 гривны за 100 евро (+13,6916); 4,6135 гривны за 10 рублей (-0,0097).
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/nbu-5-dekabrya-oslabil-kurs-grivny-27-21-1512403899.html

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Курсы валют от НБУ

100 EUR 3229.1 грн
100 USD 2721.53 грн
10 RUB 4.6135 грн


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