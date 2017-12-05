Экономика

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Украина получит 30 локомотивов от американской General Electric

Украина получит 30 локомотивов от американской General Electric
Украина и американская GE Transportation финализировали переговоры о масштабном обновлении подвижного состава "Укрзализныци".
"Уже в сентябре следующего года «Укрзализныця» получит первые 30 локомотивов по этой программе, и это позволит гарантировать решение вопроса дефицита тяги уже к следующей пиковой нагрузке. GE Transportation на протяжении всего проекта будет поставлять в Украину технологии, проводить обучение специалистов, а также проработает возможности доступа к кредитным ресурсам", - сообщил премьер Владимир Гройсман в Facebook.

На прошлой неделе первый заместитель директора департамента стратегического управления и развития "Укрзализныци" Александр Малахов сообщал, что УЗ в 2018 году приобретет до 30 тепловозов у General Electric со сборкой на Крюковском вагоностроительном заводе. Малахов прогнозировал, что договор с GE будет подписан до конца года. Предполагается, что к 2021 году уровень локализации вырастет до 40%, а на первом этапе речь будет фактически идти о крупноузловой сборке на КВСЗ (долю GE Малахов оценил в 90%).

Напомним, 21 июля 2016 года General Electric и "Укрзализныця" заключили Договор о взаимопонимании, согласно которому компании согласовали стратегическое сотрудничество в сфере обновления украинского парка тепловозов. С сентября 2016 года по февраль 2017 года в Украине проходила демонстрация грузового дизельного локомотива TE33А производства General Electric.

3 августа 2017 года "Укрзализныця" и GE Transportation подписали письмо о намерениях сотрудничать в модернизации существующих и изготовлении новых дизельных локомотивов. Сотрудничать с компанией General Electric в производстве и модернизации тепловозов УЗ планирует в течение следующих 10 лет.

Для локализации производства локомотивов в Украине General Electric должна была определить производственную базу среди украинских предприятий.

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