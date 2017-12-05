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Умерла мать Элтона Джона

Умерла мать Элтона Джона
В Великобритании скончалась мать певца Элтона Джона Шейла Айлин Дуайт.
Об этом артист написал в Instagram в понедельник, 4 декабря.

«С грустью сообщаю, что моя мама умерла сегодня утром. Я только в прошлый понедельник ее видел, и я в шоке. Безопасного путешествия, мама. Спасибо за все. Я буду очень скучать. С любовью, Элтон», — говорится в посте.

Исполнитель также опубликовал совместную с Дуайт фотографию. Женщине было 92 года.

Артист несколько лет не общался со своей матерью после того, как она отказалась перестать общаться с его бывшим ассистентом. Как рассказывала Дуайт, она объяснила, что не может без оснований вычеркнуть человека из своей жизни, после чего Джон заявил, что ненавидит ее, и бросил трубку.

 

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