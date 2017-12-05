Судьбу Спейси в «Карточном домике» решили окончательно
5 декабря 2017 г.
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5 декабря 2017 г.
Съемки стартуют в начале 2018 года, объявил директор по контенту сервиса Netflix Тед Сарандос. В последнем сезоне будет восемь эпизодов.
Как отмечает журнал, в романе Майкла Доббса, который лег в основу сериала, персонаж Спейси — президент США Фрэнк Андервуд — умирает.
В конце октября вокруг Спейси разразился секс-скандал. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.
На фоне скандала Netflix объявила о закрытии «Карточного домика» после выхода шестого сезона. Работа над последней частью политической драмы была заморожена.
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