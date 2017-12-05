Судьбу Спейси в «Карточном домике» решили окончательно

Финальный сезон сериала «Карточный домик» выйдет без актера Кевина Спейси, обвиненного в сексуальных домогательствах.

Главную роль сыграет Робин Райт.

Съемки стартуют в начале 2018 года, объявил директор по контенту сервиса Netflix Тед Сарандос. В последнем сезоне будет восемь эпизодов.

Как отмечает журнал, в романе Майкла Доббса, который лег в основу сериала, персонаж Спейси — президент США Фрэнк Андервуд — умирает.

В конце октября вокруг Спейси разразился секс-скандал. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

На фоне скандала Netflix объявила о закрытии «Карточного домика» после выхода шестого сезона. Работа над последней частью политической драмы была заморожена.