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Судьбу Спейси в «Карточном домике» решили окончательно

Судьбу Спейси в «Карточном домике» решили окончательно
Финальный сезон сериала «Карточный домик» выйдет без актера Кевина Спейси, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Главную роль сыграет Робин Райт.

Съемки стартуют в начале 2018 года, объявил директор по контенту сервиса Netflix Тед Сарандос. В последнем сезоне будет восемь эпизодов.

Как отмечает журнал, в романе Майкла Доббса, который лег в основу сериала, персонаж Спейси — президент США Фрэнк Андервуд — умирает.

В конце октября вокруг Спейси разразился секс-скандал. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

На фоне скандала Netflix объявила о закрытии «Карточного домика» после выхода шестого сезона. Работа над последней частью политической драмы была заморожена.

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