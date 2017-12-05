Харьков

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Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 3 (п. №5, спаренный стояк), ул. Шишковская, 8-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 05.12.17 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 18-а (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 162-а (п. №1, стояк) до 20:00 05.12.17 г.

Новобаварский район: пер. Титаренковский, 4, ул. Власенко, 4 (стояк), пр. Любови Малой (Постышева), 2-в (п. №2, стояк), ул. Кибальчича, 29 (п. №4), ул. Полтавский Шлях, 177-а до 20:00 05.12.17 г., ул. Полтавский Шлях, 177-а (кор. №3, п. №10), ул. Тимирязева, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 06.12.17 г.

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 2 (п. №3, стояк), 12 (п. №14, стояк), ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 05.12.17 г.

Холодногорский район: ул. Славянская, 4 (п. №1, стояк), ул. Старопрудная, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 05.12.17 г.

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 34 (п. №8), ул. Чичибабина, 7 (п. №1) до 17:00 05.12.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), ул. Котельниковская, 11 (п. №1), пр. Победы, 64 (п. №12, стояк), 74-б (п. №2, стояк) до 20:00 05.12.17 г.

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